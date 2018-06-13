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هكذا يرد كيم على دعوة ترامب لزيارة واشنطن

هكذا يرد كيم على دعوة ترامب لزيارة واشنطن
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب زعيم كوريا المشالية كيم جونغ اون لزيارة الولايات المتحدة بعد اللقاء بينهما في سنغافورة و يرد الاخير على هذه الدعوة.

العالم - آسيا والباسفيك

ذكرت وكالة أنباء الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة، فيما دعا الأخير لزيارة بيونغ يانغ.

وذكرت الوكالة اليوم أن كيم وترامب يتشاركان وجهات النظر بأن الإجراءات بصورة "خطوة بخطوة" وبـ "التزامن" مهمة لتحقيق السلام ونزع السلاح النووي.

وأضافت أن ترامب أعرب عن عزمه تعليق جميع التدريبات العسكرية المشتركة بين بلاده وكوريا الجنوبية، مع استمرار المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وجاء تقرير وسائل الإعلام بعد يوم من "القمة التاريخية" التي جمعت كيم وترامب في سنغافورة.

المصدر: وكالات

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