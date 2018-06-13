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واشنطن تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على الزيتون الاسباني

واشنطن تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على الزيتون الاسباني
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التجارة الاميركية الثلاثاء انها فرضت على الزيتون المستورد من اسبانيا رسوما لمكافحة الإغراق وأخرى تعويضية بعدما تبيّن لها ان هذه السلعة تحصل على دعم من الدولة الاسبانية وتباع في الولايات المتحدة بأقل من قيمتها الحقيقية.

العالم الأميركيتان

وقالت الوزارة في بيان ان القرار الذي اتخذته بشأن واردات الولايات المتحدة من الزيتون الاسباني نهائي ويظهر ان هذه السلعة تباع في الولايات المتحدة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 16,88% و25,5% وفقاً لفرانس برس.

وكانت الوزارة اعتبرت في قرارات تمهيدية غير نهائية صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير بشأن واردات البلاد من الزيتون الاسباني ان هذه السلع تباع في الولايات المتحدة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسب تبلغ 14,64% و16,80% و19,73%.

وفي قرارها النهائي الصادر الثلاثاء خلصت الوزارة الى ان قيمة الدعم الذي حصل عليه منتجو الزيتون في اسبانيا تتراوح بين 7,52% و27,02%.

وفي 2017 صدّرت اسبانيا الى الولايات المتحدة زيتونا بقيمة 67,6 مليون دولار.

وفي بيانها اوضحت الوزارة ان مسألة فرض الرسوم الجمركية التعويضية والمضادة للإغراق على الزيتون الاسباني اصبحت الآن في عهدة "اللجنة الاميركية للتجارة الدولية" التي ستعلن عن قرارها بهذا الشأن في 24 تموز/يوليو.

وضاعفت ادارة ترامب في الآونة الاخيرة من اجراءاتها الحماية مما اغضب شركاءها التجاريين واثار القلق من اندلاع حرب تجارية عالمية.

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