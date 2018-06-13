العالم-الأميركيتان

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" فور عودته إلى واشنطن، اليوم الأربعاء 13 يونيو/حزيران، بعد قمة سنغافورة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون: "هبطت للتو، رحلة طويلة، يمكن للجميع الآن أن يشعر بأنه آمن أكثر من اليوم الذي توليت فيه مهام منصبي" حسب تعبيره.

وأضاف ترامب: "لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية بعد الآن"، متابعا "اللقاء مع كيم جونغ أون كان تجربة مثيرة وإيجابية جدا، ولدى كوريا الشمالية فرص عظيمة للمستقبل".

يذكر أنه سبق وجرى لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ، وهو اللقاء الأول بينهما في التاريخ، يوم 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وأعلن ترامب، عقب هذا اللقاء، أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا. من جانبه، وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع دونالد ترامب في سنغافورة بأنها انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".