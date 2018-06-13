هل تطوي صفحة الإهانات المتبادلة بين ترامب وكيم؟

العالم - الأميركيتان

"قمة ترامب وكيم" بدأ بمصافحة

انطلقت أعمال القمة بين الزعيمين الأميركي دونالد ترامب، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، بمصافحة تاريخية صباح الثلاثاء في سنغافورة، في مستهل قمة تجمع للمرة الأولى بين زعيم كوري شمالي ورئيس أميركي في السلطة.

وعبّر الرئيس الأميركي عن قناعته بأن تجمعه "علاقة رائعة" بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، وذلك بعد دقائق من مصافحة تاريخية بينهما في سنغافورة.



وقال ترامب وقد جلس إلى جوار الزعيم الكوري الشمالي في مشهد لم يكن أحد ليتخيله قبل أشهر خلت، إنه يتوقع "علاقة رائعة" مع كيم، فيما قال الأخير "أتينا إلى هنا لعقد هذه القمة بعد التغلب على كل العقبات".

وأضاف الزعيم الكوري، أن واشنطن وبيونغ يانغ تجاوزتا عقبات كي تعقد القمة.

ولم يكن متصورا في العام الماضي عقد القمة عندما تأجج التوتر في المنطقة بسبب برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية بعدما سارعت لتحقيق هدفها تطوير صاروخي نووي قادر على إصابة الولايات المتحدة.

وبالنسبة لترامب فإن إبرام اتفاق ينهي التهديد النووي لكوريا الشمالية من خلال نهجه تجاه كيم، في تحد لأساليب المؤسسة الأمنية الأميركية في التعامل مع كوريا الشمالية، سيمثل نجاحا لم يسبقه إليه أي رئيس أميركي.





أما بالنسبة لكيم، الذي يمثل الجيل الثالث من السلالة الحاكمة في كوريا الشمالية، فإن القمة تمنحه هو وبلده المعزول منذ فترة طويلة الشرعية الدولية التي كان يحلم بها أبوه وجده.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات اقتصادية بسبب برامجها النووية والصاروخية منذ أن أجرت أولى تجاربها النووية في عام 2006.

وتحدث ترامب في بادئ الأمر عن إمكانية إبرام صفقة كبرى مع كوريا الشمالية تقضي بتخليها عن برنامجها للصواريخ النووية والذي تطور بسرعة حتى صار ينطوي على تهديد للولايات المتحدة.



لكنه خفض سقف التوقعات بعد ذلك متراجعا عن مطالبته الأصلية لكوريا الشمالية بنزع أسلحتها النووية على وجه السرعة.



وذكر أن المحادثات ستركز أكثر على بدء علاقة مع كيم في سياق عملية تفاوض ربما تتطلب عقد أكثر من قمة.

قمة كيم وترامب.. لماذا سنغافورة؟

لم تكن عاصمة سنغافورة مطروحة كخيار لاستضافة القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حتى وقت قريب.

وحسب تقرير لمجلة "تايم" الأميركية، الاثنين، فقد كانت الاحتمالات ترجح أن تعقد القمة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين وبنسبة أقل في دولة محايدة مثل سويسرا، التي قضى فيها كيم سنوات أثناء طفولته.

لكن بعد أن أجرى الفريقان الأميركي والكوري الشمالي دراسة أعمق، اتضح أن سنغافورة تعد مثالية من أجل القمة التي ستعقد الثلاثاء، وذلك للأسباب التالية:

دولة آمنة، الخبرة، قريبة، غنية ومحايدة

قمة كيم وترامب.. لغة الجسد كشفت "ما بداخل النفوس"

حظيت المصافحة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم جونغ أون، يوم الثلاثاء، باهتمام واسع كما انكب عليها الخبراء ليرصدوا ما في تفاصيلها من إشارات، لاسيما في لغة الجسد.

وبحسب المسؤول في مؤسسة "إنفلونس سولوشن"، وهي شركة لتقديم الاستشارات والتدريب في سنغافورة، فإن مصافحة الزعيمين كانت في طابع "ندي".

ويطيل ترامب في العادة مصافحة الزعماء الأجانب كما يجذب أياديهم صوبه في بعض الأحيان، لكنه لم يفعل ذلك أثناء لقائه بكيم، إذ تصرف الزعيمان على نحو متحفظ.

بيونغ يانغ: ترامب وافق على رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

قالت وسائل إعلام رسمية بكوريا الشمالية اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ وتقديم ضمانات أمنية في القمة التي جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ترامب قوله، إنه وعد بذلك بعدما تعهد بإنهاء التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.



ولم يصدر تعليق حتى الآن من الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن "العالم خطا خطوة كبيرة إلى الوراء (مبتعدا) عن كارثة نووية محتملة".





جنون الارتياب يمنع كيم من التوقيع بـ"قلم القمة"

منع جنون الارتياب والخوف من التعرض للتسمم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من التوقيع بالقلم المذهب الذي وضع على طاولته، بحسب ما أظهر تسجيل فيديو قبل مراسم التوقيع.

وبدل التوقيع بالقلم الذي وضع آخر مثله أمام الرئيس ترامب، قامت شقيقة الزعيم الكوري ومستشارته التي لم تفارقه في القمة، بمناولته قلما آخر كان معها، للتوقيع به.

وبحسب صحيفة ذا تليغراف البريطانية فإن ما قام به الزعيم الكوري، هو من باب تجنب الاغتيال عن طريق قلم السم.

وبحسب ما ورد، سلكت الطائرة طريقاً أطول عبر بكين بدلاً من طريق شانغهاي فوق البحر، وتبعته شقيقته كيم يو جونغ في رحلة منفصلة بعد ساعات قليلة.

وأحضر الزعيم الكوري طباخه الخاص لإعداد طعامه، إضافة إلى أطبائه، وحتى مرحاضه المحمول، لتجنب خطر حصول أي شخص على كرسيه وتحليله.

وذكرت صحيفة نيويوركر، أنه بالإضافة إلى جلب مرحاض خاص به، وصل كيم ومعه أقلامه وأقلام رصاص، وقام موظفيه بمسح كل ما لمسه لإزالة بصمات أصابعه.



كما تم نقل ليموزين كيم المضادة للرّصاص إلى سنغافورة لحضور القمة.

ترامب وكيم اتفقا على تبادل الزيارات في "وقت مناسب"

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجه الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لزيارة الولايات المتحدة، وإن كيم وجه الدعوة لترامب لزيارة كوريا الشمالية وإن كلا منهما قبل دعوة الآخر.

وقالت الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية في تقرير حول اجتماع الزعيمين يوم الثلاثاء في سنغافورة، "كيم جونغ أون دعا ترامب إلى زيارة بيونغيانغ في وقت مناسب وترامب دعا كيم جونغ أون إلى زيارة الولايات المتحدة".



وأضافت الوكالة، "قبل كل من الزعيمين الكبيرين بسرور دعوة الآخر".

ومن المؤكد أن يثير القرار ردود فعل كبيرة في كوريا الجنوبية واليابان حليفتي واشنطن.





ترامب يعدد مكاسبه من لقاء كيم.. ويبشر بـ"التاريخ الجديد"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "مستعدة لبدء تاريخ جديد" مع كوريا الشمالية، في أعقاب لقائه بالزعيم كيم جونغ أون في سنغافورة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده بعد القمة مع كيم، إن الأخير أكد التزامه بنزع السلاح النووي لبيونغيانغ "بشكل يمكن التحقق منه".

"نيويورك تايمز" تكشف عن أهم ثلاثة بنود سيتضمنها بيان قمة ترامب - كيم التاريخية

كشفت تقارير إعلامية عن أهم النقاط، التي سيتضمنها بيان القمة، التي ستجمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم في سنغافورة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة على سير التحضيرات للقمة، قولها إن البيان سيتضمن ثلاث مسائل هي نزع بيونغ يانغ للسلاح النووي، وضمان أمن كوريا الشمالية، ومجموعة الإجراءات التي سيتخذها الطرفان.

قمة ترامب-كيم : الرئيس الأمريكي يصف الاتفاق بأنه "هائل"

قبل كيم جونغ أون دعوة الرئيس دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية.

وقال ترامب إن مباحثاته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية تمخضت عن التوصل إلى اتفاق مشترك "هائل".

بكين ترحب بنتائج قمة كيم - ترامب

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن ترحيب بلاده وتأييدها للقمة الأمريكية الكورية الشمالية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد آلية للسلام في شبه الجزيرة الكورية تضمن مصالح بيونغ يانغ الأمنية.

وقال وانغ في بيان صحفي يوم الثلاثاء: "نأمل في أن يتمكن زعيما كوريا الشمالية والولايات المتحدة من تذليل الخلافات وتحقيق الثقة المتبادلة والتوصل إلى إجماع أساسي حول نزع السلاح النووي".

طوكيو تطلب إيضاحات حول وقف المناورات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية

طالب وزير الدفاع الياباني ايتسونوري اونوديرا، الولايات المتحدة بتقديم توضيحات بعد قرار الأخيرة وقف المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها واشنطن وسئيول في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد اونوديرا أن الوجود العسكري الأمريكي ضروري لضمان الأمن في شرق آسيا.

بوتين يعلق على قرار ترامب بمقابلة كيم جونغ أون

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمل روسيا بانعقاد القمة بين زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دونالد ترامب وكيم جونغ أون وأن يكون لها نتيجة إيجابية.

وأضاف بوتين أن "قرار الرئيس الأمريكي بالتواصل مباشرة مع نظيره الكوري الشمالي هو قرار حكيم وشجاع".

هكذا يرد كيم على دعوة ترامب لزيارة واشنطن

دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب زعيم كوريا المشالية كيم جونغ اون لزيارة الولايات المتحدة بعد اللقاء بينهما في سنغافورة و يرد الاخير على هذه الدعوة.

ذكرت وكالة أنباء الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة، فيما دعا الأخير لزيارة بيونغ يانغ.

كيم يقول إن نزع السلاح النووي رهن بوقف العداء

اعتبرت كوريا الشمالية ان نزع السلاح النووي في البلاد رهن بوقف كل من واشنطن وبيونغ يانغ انشطتهما العدائية تجاه الاخر.

وأوردت الوكالة أن "كيم جونغ-أون قال إنه من أجل إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي يتعيّن على كلا البلدين أن يتعهدا الامتناع عن الانشطة العدائية (...) لكي يفهم كل منهما الآخر".

وفي وقت سابق من هذا الصباح عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لقاء قمة وصفاه بأنه كان إيجابيا وأشادا بالتقدم الذي تسنى للجانبين تحقيقه، كما وقّعا في ختامه وثيقة مشتركة لم يعلن بعد عن تفاصيلها رسميا.

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