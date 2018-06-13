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بومبيو: kتوقع أن تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي قبل نهاية ولاية ترامب!

بومبيو: kتوقع أن تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي قبل نهاية ولاية ترامب!
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، عن رغبة واشنطن في تحقيق نزع سلاح كوريا الشمالية في غضون عامين ونصف العام.

العالم-الأميركيتان 

وقال بومبيو بهذا الصدد، بحسب "رويترز"، بأن واشنطن تتطلع للتوصل إلى "نزح سلاح بشكل جوهري خلال عامين ونصف"، أي حتى نهاية الفترة الرئاسية لدونالد ترامب، في كانون الثاني/ يناير 2021.

هذا وعقد، صباح يوم أمس، لقاء تاريخي بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي في فندق "كابيلا" بجزيرة سينتوس بسنغافورة.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول، وجها لوجه، بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وقد تخلل مصافحة تاريخية، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب عقب الاجتماع إنه وقع وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ "بسرعة كبيرة". ووصف كيم جونغ أون بدوره، الوثيقة الختامية بأنها "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.

وأفادت الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عقب لقائهما التاريخي في سنغافورة، بالتزام كيم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل التزام الولايات المتّحدة بأمن كوريا الشمالية.

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