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متى سيسحب ترامب قواته من كوريا الجنوبية؟!

متى سيسحب ترامب قواته من كوريا الجنوبية؟!
الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن خفض عديد من القوات الأميركية في كوريا الجنوبية لم يُطرحْ على طاولة المفاوضات خلال لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة.

العالم-مراسلون

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس الاميركية إنه من الممكن سحب قوات بلادِه البالغ عددها نحو اثنين وثلاثينَ الف جندي من كوريا الجنوبية في الوقت المناسب وليس الان.

وقد فاجأَ إعلان ترامب أنه ينوي إنهاء التدريباتِ العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية المسؤولين في سيؤل وواشنطن، ووصف ترامب المناورات الحربيةَ بأنها باهظة الثمن واستفزازية مردداً انتقادات كوريا الشمالية التي طالما رفضتها الولايات المتحدة.

من جهة اخرى تعهد وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في سيؤل بالعمل معا لضمان تخلّي كوريا الشمالية عن برنامج التسلح النووي
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