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مصر تكشف.. أنباء سارة للسوريين واليمنيين!

مصر تكشف.. أنباء سارة للسوريين واليمنيين!
الإثنين ١٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

العالم - مصر

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري أحمد خيري، أمس الأحد، أن الوزير طارق شوقي وافق على تجديد معاملة الطلاب السوريين واليمنيين معاملة المصريين.

وأوضح المسؤول المصري في بيان له، أنه تقديرا لما يعانيه الشعبان السوري واليمني من أحداث، وحرصا من الوزارة على القيام بدورها تجاه الأشقاء العرب، فقد وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي على تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين للعام الدراسي 2018-2019.

ووافقت الوزارة منذ العام الدراسي 2012-2013 على معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين، وهذه الموافقات يتم تجديدها سنويا.

المصدر: المصري اليوم

 

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