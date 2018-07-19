البث المباشر
خروج 10سيارات إسعاف تقل عددا من الحالات الحرجة من داخل بلدتي كفريا والفوعة باتجاه محافظة حلب
التلفزيون السوري:خروج عدد من الحافلات التي تقل عدداً من أهالي كفريا والفوعة من منطقة تفتناز
الاعلام الحربي السوري:الاتفاق يقضي بتسوية اوضاع المسلحين وخروج غير الراغبين بالتسوية من القنيطرة الى الشمال السوري
الاعلام الحربي السوري:اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بدخول قوات الجيش إلى كامل بلدات وقرى القنيطرة
أ ف ب: انهاء حال الطوارئ المفروضة في تركيا منذ محاولة الانقلاب في 2016
أ ف ب: بدء عملية إجلاء اهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب
مصادر عراقية: ارتفاع حصيلة الجرحى اثر 8 تفجيرات ضربت مدينة كركوك الى 13 جريحا
الناطق باسم انصار الله: تعنت العدو وجرائمه المستمرة يجعل من مواقعه الاقتصادية والعسكرية هدفا مثاليا
الناطق باسم انصار الله:قصف مصفاة شركة ارامكو بالرياض من قبل طائرة صماد 2 بعيدة المدى تجربة ناجحة ونوعية
مراسل العالم: أرامكو السعودية تعلن عن حريق في حاوية للتخزين في مصفاة الرياض

الأهلى يستضيف تاونشيب البتسوانى فى مهمة تصحيح المسار الأفريقى

الأهلى يستضيف تاونشيب البتسوانى فى مهمة تصحيح المسار الأفريقى
الثلاثاء ١٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعد انتهاء كأس العالم الذى توجت به فرنسا، وبعد توقف النشاط الكروى المحلى والأفريقى فترة طويلة، تعود الحياة الكروية لبطولات أفريقيا مرة أخرى، حيث يلتقى الأهلى نظيره تاونشيب البتسوانى الليلة، على ملعب برج العرب فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

العالم - مصر

ويدخل الأهلى لقاء الليلة ولا بديل أمامه سوى الفوز بهدف تصحيح المسار الأفريقى، بعدما تعادل مع الترجى التونسى فى الجولة الأولى ببرج العرب والخسارة فى الجولة الثانية من كمبالا سيتى الأوغندى بملعب الأخير، لذا بات على بطل مصر أن يحصد نقاط مباراة الليلة بل والفوز فى لقاء العودة على فريق تاونشيب بملعب الأخير فى الجولة الرابعة لاستكمال المشوار نحو استعادة اللقب الأفريقي.

ويدخل الأهلى لقاء الليلة بـ"نيولوك"، حيث رحل الجهاز الفنى السابق بقيادة حسام البدرى وتولى تدريب الفريق جهاز جديد بقيادة الفرنسى كارتيرون، ومعه محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة.

واستعد الأهلى لمباراة الليلة، وكذلك للموسم الجديد عن طريق معسكر خارجى فى كرواتيا، ثم خاض وديه مع نجوم المستقبل بعد العودة من كرواتيا فيما خاض مباراة ودية قبل المعسكر أمام الشمس.

واطمأن كارتيرون على حالة لاعبى الفريق من خلال هذه الوديات التى أكدت جاهزية الفريق لموقعة الليلة الحاسمة، والتى سيحضرها عشرة آلاف مشجع.

ويعول كارتيرون فى مباراة الليلة على خبرات وقدرات لاعبيه أمثال  وليد أزارو وأجاى ووليد سليمان وأحمد فتحى وعلى معلول، وحسام عاشور والسولية ومؤمن زكريا العائد من رحلة إعارة لأهلى جدة والحارس محمد الشناوى.

وفى المقابل يسعى فريق تاونشيب للخروج بنتيجة إيجابية تساعده فى المنافسه على الصعود عن المجموعة لدور الثمانية، خاصة أنه يملك فى جعبته ثلاث نقاط من فوزه على كمبالا سيتى الأوغندى والخسارة بصعوبة أمام الترجى التونسى.

ويركز الصربى نيكولا كافازوفيتش، المدير الفنى لتاونشيب رولرز، على إغلاق المنطقة الدفاعية أمام هجوم الأهلى المتوقع والاعتماد على الهجمات المرتدة من أجل مفاجأة الأهلى بهدف مبكر يربك حسابات الأحمر، خاصة أن هناك لقاء آخر بين الفريقين يوم 28 يوليو الحالى على ملعب تاونشيب، والذى يسعى من خلال السعى نحو حصد النقاط الثلاثة لملاحقة الترجى فى صدارة المجموعة وإقصاء الأهلى أحد أبرز المرشحين للقب.

وكان تاونشيب قد خاض لقاء وديا أخيرا قبل حضوره للقاهرة من خلال معسكره المغلق عندما واجه صان دوانز الجنوب أفريقى، وانتهى بفوز بطل بتسوانا فى تجربة قوية قبل موقعة الليلة أمام الأهلى .

روابط ذات صلة

مُنشد مصري يفجر عاصفة غضب بعد غنائه سورة قرآنية !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تظاهرة في موسكو ضد رفع سن التقاعد

خروج الحالات الإنسانية الحرجة من الفوعة وكفريا الى حلب

انفجارات تهز مدينة كركوك العراقية وسقوط جرحى

محمد علي الحوثي: إستهداف ارامكو بالطائرات المسيرة يعد خرقاً للحرب الإلكترونية

شرطة ديالى: احباط مخطط لتصادم المتظاهرين مع القوات الامنية

إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الموريتانية

مستشار معصوم: التأكيد علي ضرورة احترام نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات

بعد اتفاق بين أردوغان وبوروشينكو... اعتقال معارضين أتراك في أوكرانيا!

الحرب التجارية قد تلحق ضررا بالاقتصاد الاميركي "بشكل خاص"

هكذا تجدد إيران دعمها لاستقرار المنطقة ودعم الحكومات الشرعية

بالفيديو: مسافر قليل الحيلة والفطنة.. هذا ما فعله في الطائرة !

بالفيديو.. قطع البطيخ بالسيف فوق بطنه فدخل 'غينيس' !

استهداف مصفاة أرامكو ..أولى عمليات "صماد2"

تعيين نائب قائد مقر الحرب الناعمة للحرس الثوري

الفوعة وكفريا الى أين؟

ترامب: روسيا لاتستهدف الولايات المتحدة

"القوة القاهرة" على صادرات النفط بغرب ليبيا

شاهد... سقوط طائرة حربية "مجهولة" في ريف الحسكة 

شاهد: السفير الياباني بالعراق ..لهجة عراقية حببته الى نفوس ابناء الرافدين

اكتشف الإيموجي الأكثر استخدامًا على فيسبوك وتويتر!

الأکثر مشاهدة