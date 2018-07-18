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طهران تدعم مبادرة شخصيات سياسية مسلمة لوقف العدوان على اليمن

طهران تدعم مبادرة شخصيات سياسية مسلمة لوقف العدوان على اليمن
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي دعم طهران لمبادرة عدد من الشخصيات السياسية في الدول الاسلامية لعقد هدنة أولية لثلاثة أشهر لوضع حد للعدوان على اليمن.

العالم - ايران

وقال قاسمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت قد دعت منذ بدء العدوان على اليمن الى وقفه على وجه السرعة وعرضت مبادرة تسوية من اربعة بنود عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف .

واكد قاسمي ان  ايران وكعادتها تدعم اي مبادرة او مقترح يقود الى تسوية سياسية عبر الحوار ووضع حد لهذه الحرب .

وثمن قاسمي الشعور بالمسؤولية لدى هذه الشخصيات السياسية واعرب عن استعداد طهران لتقديم اي دعم لتنفيذ هذه المبادرة وتدعو المجتمع الدولي ولاسيما جميع الدول الاسلامية الى بذل المزيد من الجهود لوقف هذه الحرب المدمرة.

وفي الختام  اعتبر قاسمي انه وكما جاء في مبادرة وزير الخارجية الايراني فان وضع حد للنزاع ووقف اطلاق النار وارسال المساعدات الانسانية وبدء حوار سياسي بين جميع الاطراف اليمنية وتشكيل حكومة شاملة هي الاسس الرئيسية للتوصل الى سلام راسخ في اليمن .

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