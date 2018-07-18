ولايتي:مستعدون لمساعدة اليمن لارساء السلام والاستقرار

العالم - ايران

وفي حوار اجرته معه قناة "راشا تودي" اشار ولايتي، الى التعاون الاقليمي بين ايران وروسيا واضاف ان هذا الامر لا يعني اننا متناسقون في جميع القضايا الدبلوماسية الا انه تربطنا علاقات وتعاون واسع ووثيق في الكثير من المجالات.

وقال، اننا متواجدون في سوريا بطلب من حكومتها الشرعية وكذلك في العراق حيث طُلب منا ان نكون هنالك معهم في الحرب ضد الارهاب، ونحن جاهزون لتقديم اي دعم لشعوب المنطقة وحكومات سوريا والعراق ولبنان واليمن، ولو طلب اليمن منا الدعم سنساعدهم من اجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ولن نتقاعس عن ذلك.

وفي جانب اخر من حديثه وصف ولايتي، الرئيس الاميركي بانه كالممثل، اذ انه يقدم اليوم مقترحا ومن ثم يعمل على النقيض منه غدا، لذا لا احد يمكنه الثقة باقواله، ونحن لا نسعى للطلب منه بان يتعاون معنا ولا نريد ان نتعاون معه او ان ندخل اللعبة او اي قضية اخرى يطرحها في اي جزء من العالم (ومن ضمنه الشرق الاوسط). ان سياستنا الاساسية في المنطقة هي التعاون مع حكومات وشعوب العراق وسوريا ولبنان ولا نريد الدخول في اي قضية يطرحها ترامب.

وقال ولايتي في جانب اخر من حديثه، ان الدول الاوروبية تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي ولكن عليها التعويض عما فقدناه بسبب خروج اميركا غير القانوني من الاتفاق النووي.