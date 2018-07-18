البث المباشر
الاعلام الحربي السوري:الاتفاق يقضي بتسوية اوضاع المسلحين وخروج غير الراغبين بالتسوية من القنيطرة الى الشمال السوري
الاعلام الحربي السوري:اتفاق بين الجيش السوري والمسلحين يقضي بدخول قوات الجيش إلى كامل بلدات وقرى القنيطرة
أ ف ب: انهاء حال الطوارئ المفروضة في تركيا منذ محاولة الانقلاب في 2016
أ ف ب: بدء عملية إجلاء اهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب
مصادر عراقية: ارتفاع حصيلة الجرحى اثر 8 تفجيرات ضربت مدينة كركوك الى 13 جريحا
الناطق باسم انصار الله: تعنت العدو وجرائمه المستمرة يجعل من مواقعه الاقتصادية والعسكرية هدفا مثاليا
الناطق باسم انصار الله:قصف مصفاة شركة ارامكو بالرياض من قبل طائرة صماد 2 بعيدة المدى تجربة ناجحة ونوعية
مراسل العالم: أرامكو السعودية تعلن عن حريق في حاوية للتخزين في مصفاة الرياض
مصادر يمنية: سلاح الجو يكشف عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2
مصادر يمنية: سلاح الجو المسير يستهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض

ولايتي:مستعدون لمساعدة اليمن لارساء السلام والاستقرار

ولايتي:مستعدون لمساعدة اليمن لارساء السلام والاستقرار
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي استعداد ايران لمساعدة اليمن من اجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

العالم - ايران

وفي حوار اجرته معه قناة "راشا تودي" اشار ولايتي، الى التعاون الاقليمي بين ايران وروسيا واضاف ان هذا الامر لا يعني اننا متناسقون في جميع القضايا الدبلوماسية الا انه تربطنا علاقات وتعاون واسع ووثيق في الكثير من المجالات.

وقال، اننا متواجدون في سوريا بطلب من حكومتها الشرعية وكذلك في العراق حيث طُلب منا ان نكون هنالك معهم في الحرب ضد الارهاب، ونحن جاهزون لتقديم اي دعم لشعوب المنطقة وحكومات سوريا والعراق ولبنان واليمن، ولو طلب اليمن منا الدعم سنساعدهم من اجل ارساء السلام والاستقرار في المنطقة ولن نتقاعس عن ذلك.

وفي جانب اخر من حديثه وصف ولايتي، الرئيس الاميركي بانه كالممثل، اذ انه يقدم اليوم مقترحا ومن ثم يعمل على النقيض منه غدا، لذا لا احد يمكنه الثقة باقواله، ونحن لا نسعى للطلب منه بان يتعاون معنا ولا نريد ان نتعاون معه او ان ندخل اللعبة او اي قضية اخرى يطرحها في اي جزء من العالم (ومن ضمنه الشرق الاوسط). ان سياستنا الاساسية في المنطقة هي التعاون مع حكومات وشعوب العراق وسوريا ولبنان ولا نريد الدخول في اي قضية يطرحها ترامب.

وقال ولايتي في جانب اخر من حديثه، ان الدول الاوروبية تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي ولكن عليها التعويض عما فقدناه بسبب خروج اميركا غير القانوني من الاتفاق النووي.

روابط ذات صلة

طهران تدعم مبادرة شخصيات سياسية مسلمة لوقف العدوان على اليمن

فيديو: انتصارات العدوان في اليمن لا وجود لها على الارض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

خروج الحالات الإنسانية الحرجة من الفوعة وكفريا الى حلب

انفجارات تهز مدينة كركوك العراقية وسقوط جرحى

محمد علي الحوثي: إستهداف ارامكو بالطائرات المسيرة يعد خرقاً للحرب الإلكترونية

شرطة ديالى: احباط مخطط لتصادم المتظاهرين مع القوات الامنية

إنقاذ 75 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الموريتانية

مستشار معصوم: التأكيد علي ضرورة احترام نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات

بعد اتفاق بين أردوغان وبوروشينكو... اعتقال معارضين أتراك في أوكرانيا!

الحرب التجارية قد تلحق ضررا بالاقتصاد الاميركي "بشكل خاص"

هكذا تجدد إيران دعمها لاستقرار المنطقة ودعم الحكومات الشرعية

بالفيديو: مسافر قليل الحيلة والفطنة.. هذا ما فعله في الطائرة !

بالفيديو.. قطع البطيخ بالسيف فوق بطنه فدخل 'غينيس' !

استهداف مصفاة أرامكو ..أولى عمليات "صماد2"

تعيين نائب قائد مقر الحرب الناعمة للحرس الثوري

الفوعة وكفريا الى أين؟

ترامب: روسيا لاتستهدف الولايات المتحدة

"القوة القاهرة" على صادرات النفط بغرب ليبيا

شاهد... سقوط طائرة حربية "مجهولة" في ريف الحسكة 

شاهد: السفير الياباني بالعراق ..لهجة عراقية حببته الى نفوس ابناء الرافدين

اكتشف الإيموجي الأكثر استخدامًا على فيسبوك وتويتر!

البقاء حافي القدمين قد يحسن هذه المهارات!

الأکثر مشاهدة