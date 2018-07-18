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مسؤول ايراني لتطوير التعاون التاريخي بين ايران والصين

مسؤول ايراني لتطوير التعاون التاريخي بين ايران والصين
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس مؤسسة دراسات التراث الثقافي والسياحة في ايران 'سيد محمد بهشتي' عن أسفه لتضاؤل العلاقات بين إيران والصين من الناحية التاريخية بسبب تدني التواصل البري؛ معتبرا تنمية التعاون في مجال التراث الثقافي سبيلا لإيجاد ظروف ملائمة لتطوير العلاقات في جميع المجالات.

العالمإيران

وأضاف بهشتي اليوم الأربعاء خلال لقائة وفد اللجنة الثقافية والتاريخ الثقافي والبحوث التابع للمؤتمر الاستشاري السياسي في الصين، قائلا إن التعاون الثنائي خلال الأعوام القليلة الماضية شهد تقاربا بين علماء الآثار في البلدين ومن الممكن تنميته؛ معلنا استعداد إيران لتطوير التعاون الثنائي في مجالات التراث الثقافي.

وأعرب بهشتي عن أسفه لتضاؤل العلاقات بين إيران والصين من الناحية التاريخية بسبب تدني التواصل البري وتنامي التواصل البحري مؤكدا على أن علاقات البلدين وعلى مر العصور كانت تصب في خدمة السلام والاستقرار ويجب أن تكون كذلك.

وأشار رئيس مؤسسة دراسات التراث الثقافي والسياحة، إلى وجود العديد من الآثار التاريخية الصينية في إيران، كما أعرب عن توقعه بوجود بعض الآثار الإيرانية في الصين وهذا دليل على العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين وركائز لتنميتها في جميع المجالات.

من جانبه قال 'يه شياون' مساعد رئيس اللجنة الثقافية والتاريخ الثقافي والبحوث التابعة للمؤتمر الاستشاري السياسي في الصين الشعبية، إن من أهداف زيارة الوفد الصيني هو صيانة الآثار التاريخية وتنمية السياحة بين البلدين؛ مشيرا إلى تاريخ العلاقات والمراودات بين ايران والصين والتي تعود لأكثر من الفي عام؛ ومؤكدا على تطويرها في مجال التراث الثقافي والذي سيؤدي لتمتينها في جميع المجالات.

كما تحدث 'يوان جينغ ' عضو المؤتمر الاستشاري السياسي في الصين الشعبية ومدير مؤسسة علوم التراث التابعة لجامعة فودان، خلال اللقاء، مبينا ان الوثائق تشير إلى تاريخ المراودات بين إيران والصين والذي يعود إلى ألفي عام ولكن البحوث الحديثة تؤكد على أن هذه العلاقات تعود بماضيها إلى أربعة آلاف عام حيث كان ينقل القمح والمواشي من إيران إلى الصين عبر طريق الحرير؛ معتبرا تاريخ العلاقات العريقة بين البلدين يضطلع بدور رئيسي في تنمية التعاون الثنائي المشترك.

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