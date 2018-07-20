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مشروع لانشاء محطة كهرباء بطاقة 540 ميغاواط في جنوب شرق ايران

مشروع لانشاء محطة كهرباء بطاقة 540 ميغاواط في جنوب شرق ايران
الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان عن البدء قريبا بتنفيذ مشروع لانشاء محطة كهرباء بطاقة 540 ميغاواط في محافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق ايران.

العالم - ايران

وخلال اجتماع عقد الخميس لمجلس دراسة قضايا الماء والكهرباء في محافظة سيستان وبلوجستان، قال اردكانيان، انه سيتم البدء في غضون اسبوعين كحد اقصى بتنفيذ مشروع لانشاء محطة كهرباء بطاقة 540 ميغاواط في محافظة سيستان وبلوجستان.

واضاف، انه وفي ضوء الطاقات الوفيرة في المحافظة في مجال الطاقات المتجددة (الشمس والرياح) فاننا نسعى على الاقل لتوفير التسهيلات اللازمة لتنمية هذه المصادر في المحافظة.

ودعا وزير الطاقة الايراني القطاع الخاص للمشاركة الجادة في تنفيذ مثل هذه المشاريع نظرا للجدوى الاقتصادية منها في ضوء حاجات دول الجوار للطاقة الكهربائية.
 

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