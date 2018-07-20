الخارجية التركية: إيران جار وشريك هام لنا في المنطقة

العالم - ايران

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية، إن وفدا أميركيا مؤلفا من مسؤولي وزارتي الخارجية والخزانة في أميركا، حاول خلال لقاءاته ومحادثاته مع المسؤولين الأتراك، أن يحثهم على مراعاة الحظر المفروض على ايران.

الا ان الخارجية التركية أصدرت بيانا أكدت فيه على ان ايران جار وشريك اقليمي هام بالنسبة لنا، معلنة انها ستواصل رصدها للحظر الاميركي.

وأضاف البيان: ان الاجهزة المعنية في تركيا تبذل جهودها من اجل إبعاد البلاد عن الآثار السلبية لهذه الاجراءات (الحظر).

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، قد اعلن الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي، متهما ايران بالسعي للحصول على السلاح النووي، وإخفاء الجوانب العسكرية لبرنامجها النووي، والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهدد بإعادة الحظر وتشديده على ايران في مهلتين لـ90 و180 يوما، كما دعا المسؤولين الايرانيين الى استئناف المفاوضات مع اميركا.

هذا في حين، ان المسؤولين الاتراك اعلنوا مرارا انهم لن يتبعوا الحظر الاميركي ضد ايران، وأنهم لن يلغوا علاقاتهم التجارية مع طهران من اجل واشنطن.