تركيا ستواصل شراء واستيراد النفط من ايران

العالم - ايران

وافادت 'رويترز' ان شركة "توبراش" النفطية التركية التي تعد اكبر شركة تكرير في تركيا استوردت النفط من ايران خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري بمعدل 187 الفا و 196 برميلا يوميا.

غير ان معدل شراء الشركة النفط الايراني شهد انخفاضا منذ اعلان ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 ايار /مايو.

ورغم ذلك فان مصدرا قريبا من شركة "توبراش" اعلن لرويترز بان الشركة لا تعتزم قطع استيراد النفط من ايران حتى بعد فرض الحظر الاميركي.

وقال المصدر، ان الشركة كانت قد واصلت خلال فترة الحظر الاميركي (علي ايران) استيراد النفط من ايران في العام 2011 بحيث كانت لها ما بين 3 الى 4 شحنات شهريا.