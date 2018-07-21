البث المباشر
الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: التوصل لتهدئة جديدة مع كيان الاحتلال تدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة
مراسلة العالم: المخابرات المصرية نجحت بالتوصل إلى تهدئة جديدة بين حماس و"إسرائيل" ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة
حركة الجهاد الاسلامي: ليعلم قادة الاحتلال الاسرائيلي أننا لا يمكن أن نستسلم لسياساته أو نتهاون في أي من حقوقنا
حركة الجهاد الاسلامي: ما يجري من عدوان إسرائيلي سينكسر وستفشل أهدافه أمام صمود شعبنا ووحدته
الناطق باسم حركة حماس: المقاومة جاهزة وقادرة وماضية في فرض معادلة القصف بالقصف وتثبيتها مهما بلغت التضحيات
الناطق باسم حركة حماس: اختيار الاحتلال الإسرائيلي للتصعيد على غزة ومقاومتها سيرفع من تكلفة حسابه
مراسلة العالم: دوي انفجار في محيط المشفى الوطني بحي العزيزية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا
مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يعلن رسمياً مقتل جندي أصيب برصاص قناص فلسطيني على حدود قطاع غزة
مراسلة العالم: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل أحد جنوده على حدود قطاع غزة
رويترز نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي في اشتباكات على حدود غزة

تركيا ستواصل شراء واستيراد النفط من ايران

تركيا ستواصل شراء واستيراد النفط من ايران
الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت مصادر مقربة من شركة "توبراش" التركية بانها ستواصل شراء النفط من ايران بعد خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي وفرضها الحظر على ايران.

العالم - ايران

وافادت 'رويترز' ان شركة "توبراش" النفطية التركية التي تعد اكبر شركة تكرير في تركيا استوردت النفط من ايران خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري بمعدل 187 الفا و 196 برميلا يوميا.

غير ان معدل شراء الشركة النفط الايراني شهد انخفاضا منذ اعلان ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 ايار /مايو.

ورغم ذلك فان مصدرا قريبا من شركة "توبراش" اعلن لرويترز بان الشركة لا تعتزم قطع استيراد النفط من ايران حتى بعد فرض الحظر الاميركي.

وقال المصدر، ان الشركة كانت قد واصلت خلال فترة الحظر الاميركي (علي ايران) استيراد النفط من ايران في العام 2011 بحيث كانت لها ما بين 3 الى 4 شحنات شهريا.

روابط ذات صلة

مصرع عاملین جراء نشوب حريق في مصنع للمشتقات النفطية وسط ايران

إطلاق عملية رفع المستوى الانتاجي النفطي في حقل «ياران» الشمالي

وزراء الأمن والنفط والخارجیة یحضرون البرلمان

هذا ما سيفعله ارتفاع أسعار النفط مع السعودية..

هبوط أسعار النفط في الاسواق العالمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تدمير ثلاث آليات لمرتزقة العدوان في الجوف

أعضاء لمكتب أنصار الله السياسي يلتقون سفير فرنسا

بجهود مصرية واممية.. حماس: عودة التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية

بومبيو يطالب بتطبيق كامل للعقوبات الاممية على بيونغ يانغ

لتجديد البيعة واعلان الوفاء لمبادئ الثورة الاسلامية.. السلك الدبلوماسي يزور اليوم مرقد الإمام الخميني (ره)

تركيا ستواصل شراء واستيراد النفط من ايران

ليبرمان يهدد: نتائج استمر إطلاق الصواريخ ستكون وخيمة

الجهاد الإسلامي: التصعيد العدواني هدفه خلط الاوراق

حماس: القصف الإسرائيلي سيرفع من تكلفة الحساب

نشرة بانوراما: "القنيطرة بلا ارهاب" و"العراق والاحتجاجات المطلبية"

رئاسة السلطة تحذر من "التصعيد على حدود غزة"

متحدث باسم جيش العدو الصهيوني.. الاحتلال سيواصل قصف مواقع "حماس" بالساعات القادمة

جوانب من جرائم المجرم صدام حسين بمناسبة ذكرى اعتماد قرار 598 بمجلس الأمن

القنطيرة... انتصار جديد للجيش السوري

السعودية تلغي التوعية الإسلامية بالمدارس

هكذا يمكنك التغلب على فوبيا الطيران

مقتل ضابط "اسرائيلي" برصاص قناص فلسطيني

ميركل ترحب بعقد لقاء ثان محتمل بين ترامب وبوتين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش

تعرف على عدوك "السرطان" وطرق محاربته

الأکثر مشاهدة