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لاسباب اقتصادية..

تعليق الرحلات الجوية من فيينا الى أصفهان وشيراز..

تعليق الرحلات الجوية من فيينا الى أصفهان وشيراز..
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن سفير النمسا في طهران شتيفان شولتز بان السبب في تعليق الرحلات الجوية من فيينا الى اصفهان وشيراز يعود لعدم الجدوى الاقتصادية، لافتا الى ان الرحلات الجوية من النمسا الى طهران مازالت قائمة بواقع رحلتين يوميا.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلىي به للصحفيين الجمعة على هامش ندوة 'دماوند 2018' التي عقدت في مجمع 'نياوران' الثقافي الفني، بطهران، قال السفير النمساوي، انه تمت مراجعة الرحلات الجوية من النمسا الى اصفهان وشيراز وبسبب عدم الجدوى الاقتصادية لهذه الرحلات التي تجري من قبل شركة طيران تابعة للقطاع الخاص، فقد جرى تعليقها للاسف حتى الشتاء القادم.

واوضح بان استئناف الرحلات الجوية بعد فصل الشتاء يعود لقرار مسؤولي الشركة واجواء العمل.

وفي جانب اخر من حديثه اشار السفير النمساوي الي الزيارة الاخيرة للرئيس الايراني الى فيينا قائلا، ان 'الاستفادة من حزمة الاتفاق النووي شريطة الالتزام بتنفيذ التعهدات' كان من ثمار هذه الزيارة.

واضاف، ان الحكومتين النمساوية والايرانية اكدتا خلال الزيارة على تطوير العلاقات بين البلدين وان تنفيذ مشروع 'ندوة دماوند 2018' يعد من النتائج الملموسة لهذه الزيارة.

يذكر ان ندوة 'دماوند 2018' اقيمت في طهران للتاكيد على الرياضات الشتوية من قبل مجموعة من متسلقي الجبال الايرانيين والنمساويين لمناسبة الذكرى السنوية الـ 175 لصعود اول فريق تسلق جبال نمساوي الى قمة جبل دماوند.

وتقرر في هذه الذكري ان يقوم فريق يضم 53 من متسلقي الجبال النمساويين مع متسلقي جبال ايرانيين بالصعود الي قمة جبل دماوند.

كما يرافق متسلقي الجبال سفراء عدد من الدول الاوروبية وباحثون من 4 جامعات نمساوية وجامعة ايرانية للكشف عن انواع الاعشاب التي يمكن استخدامها في علم الطب.

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