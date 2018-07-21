انعقاد ندوة 'دماوند 2018' في طهران

العالم - ايران

وخلال الندوة صرح مساعد رئيس منظمة التراث الثقافي محمد طالبيان بانه يجري الاعداد حاليا لملف من اجل ضم دماوند لقائمة التراث العالمي.

واضاف، ان عام 2018 هو عام الصداقة بين ايران والنمسا وتشير العلاقات بين البلدين الى انها كانت منذ قرون طويلة مترافقة مع الاحترام المتبادل وان العلماء النمساويين كانت لهم مشاركة جادة في مختلف القطاعات في ايران وهنالك ايضا مظاهر للعمارة الايرانية في بعض الابنية النمساوية القديمة.

يذكر ان ندوة 'دماوند 2018' اقيمت في طهران للتاكيد على الرياضات الشتوية من قبل مجموعة من متسلقي الجبال الايرانيين والنمساويين لمناسبة الذكرى السنوية الـ 175 لصعود اول فريق تسلق جبال نمساوي الى قمة جبل دماوند.

وتقرر في هذه الذكرى ان يقوم فريق يضم 53 من متسلقي الجبال النمساويين مع متسلقي جبال ايرانيين بالصعود الى قمة جبل دماوند.

كما يرافق متسلقي الجبال سفراء عدد من الدول الاوروبية وباحثون من 4 جامعات نمساوية وجامعة ايرانية للكشف عن انواع الاعشاب التي يمكن استخدامها في علم الطب.