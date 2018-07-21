ايران تساهم بأخماد حرائق هور العظيم في العراق

العالم - ايران

في ذات الوقت ذكر موقع 'المسلة' الخبري الالكتروني في تقرير له 'ان المدير العام لدائرة البيئة بمحافظة خوزستان الايرانية أحمد رضا لاهيجان زاده، اكد ان عمليات رش المياه لإخماد النيران في هور العظيم الحدودي بدأت الجمعة 20 تموز 2018 ضمن الاراضي العراقية وذلك عبر استخدام مروحيات، موضحا ان العملية بدأت منذ الساعة التاسعة صباحا بعد التنسيق مع السلطات المحلية في محافظة ميسان العراقية والحصول على تصاريح'.

ونقل الموقع المذكور عن المسؤول الايراني، الاعراب عن امله بأن تنجح عملية إخماد الحريق عبر الجوّ بأعتبارها اول عملية إطفاء من هذا النوع تقوم بها مروحيات رش المياه على الأهوار، فضلاً عن إمكانية اتساع رقعة الحريق في القسم العراقي من الهور حتى 150 الف هكتار.

واشار الى ان التنسيق والتعاون جار لإطفاء هذا الحريق الذي التهم حوالى ستة عشر الف هكتار من الجانب العراقي لهور العظيم.

ويقع هور العظيم على الحدود بين ايران والعراق، وتمتد ثلث مساحته في جنوب غرب ايران بمحافظة خوزستان، بينما تقع ثلثا مساحته داخل الأراضي العراقية.

وتجدر الاشارة الي ان العراق شهد خلال الشهرين الاخيرين اندلاع عدة حرائق في مدن ومناطق مختلفة جراء الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة.