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ظريف: بفضل توجيهات قائد الثورة أحبطنا مخطط الصهاينة في التخويف من ايران

ظريف: بفضل توجيهات قائد الثورة أحبطنا مخطط الصهاينة في التخويف من ايران
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان طهران نجحت بفضل توجيهات قائد الثورة ودعمه في افشال مخطط الصهاينة في التخويف من ايران.

العالم - ايران

واشار ظريف، في كلمته لدى استقبال قائد الثورة كوادر وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت، الى توجهات الجهاز الدبلوماسي لاسيما ازاء بلدان الجوار والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية، مؤكدا: "اننا نسعى لمواجهة التحديات والدفاع عن مصالحنا الوطنية بصلابة باعتماد الثقة بالنفس.

ولفت الى ان ترامب ونتانياهو يحاولان عبر استعراضات جوفاء تكرار مخطط التخويف من إيران إلا أنهما باتا مهمشين بين حلفائهما أيضا.

ونوه وزير الخارجية الإيراني إلى تأسيس مقر عمليات حربية والمساعي الواسعة التي تبذلها اميركا لممارسة الضغوط والغطرسة ضد الشعب الايراني، مشددا: "اننا أكدنا للبلدان الاخرى لاسيما حلفاء اميركا انهم ينبغي ان يتجاوزوا التزاماتهم السياسية الى اتخاذ خطوات عملية وفق برنامج زمني محدد".

ولفت ظريف الى ان ايران اجتازت اختبارات اكثر صعوبة معربا عن ثقته بالتغلب على الصعوبات في ظل التكاتف والوفاق الوطني واجتياز التحديات القادمة بصورة طيبة وباقل الاضرار الاحتمالية بفضل العناية الالهية وتوجيهات قائد الثورة ودعم الشعب.

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