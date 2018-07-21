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اعتقال زعيم مافيا لتهريب المخدرات باكستاني الجنسية جنوب شرق ايران

اعتقال زعيم مافيا لتهريب المخدرات باكستاني الجنسية جنوب شرق ايران
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية اعتقال زعيم احدى مافيات تهريب المخدرات باكستاني الجنسية وذلك في محافظة كرمان جنوب ايران.

العالم - ايران

واوضح قاضي التحقيق بالمحاكم العامة والثورية بمحافظة كرمان "حميد كرامي"، ان اجهزة الامن تمكنت من اعتقال باكستاني يتزعم واحدة من كبريات عصابات تهريب المخدرات بالمحافظة وتوقيف مبلغ  5 مليارات تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي) كانت مودعة في الحسابات المصرفية للمهربين.

واضاف: في اطار توجيه الضربات الى الدعائم المالية لعصابات تهريب المخدرات، تم تشكيل 11 ملفا حول غسيل الاموال في مديرية المحاكم بالمحافظة ، ومصادرة ممتلكات واموال 22 من كبار المهربين كانوا محل رصد مخابراتي وذلك بأمر من القضاء.

وتابع كرامي قائلا: في غضون الشهر الماضي وفي سياق تنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية الداعية الى المكافحة الجذرية لتهريب المخدرات، فان الادارة العامة للامن بمحافظة كرمان اقدمت على كشف الحسابات المصرفية لاعضاء عدة عصابات كبيرة لتهريب المخدرات كانت تمارس نشاطاتها الاجرامية منذ سنوات في منطقة جنوب شرق البلاد.

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