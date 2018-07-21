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ظريف: الإجراءات الاوروبية مازالت غير كافية في المجال الميداني

ظريف: الإجراءات الاوروبية مازالت غير كافية في المجال الميداني
السبت ٢١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني، اليوم السبت، أننا لم نشهد بعد إجراءات ميدانية بالقدر الكافي من قبل الغرب واوروبا والاعضاء المتبقين في الاتفاق النووي بمن فيهم الصين وروسيا.

العالم - ايران

وفي حديثه أمام مساعديه والمدراء والسفراء ورؤساء البعثات الايرانية في خارج البلاد خلال زيارتهم الى مرقد الإمام الخميني (رض)، قال محمد جواد ظريف: في هذه الايام جميع الاعضاء المتبقين في الاتفاق النووي يبذلون جهودهم، وقد قدموا تعهدات جيدة، ولكن يجب ان يطبقوها عمليا.

وأشار ظريف الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية اليوم، باستمرار المفاوضات مع اوروبا، ولكن لا ينبغي ان نعطل كل شيء في انتظار الحزمة الاوروبية، وقال: من المقرر ان نتشاور ونتبادل الآراء مع الزملاء في ندوة السفراء، وسنبحث بشأن كيف يمكننا ان نستفيد من هذا الاجماع الدولي ضد تنصل أميركا من القانون بأقصى قدر ممكن.

ولفت الى ان اميركا والكيان الصهيوني أصبحا في عزلة في معركة وسياسة التخويف من ايران، حيث ان اقرب حلفائها لا يتماشى معهم في ذلك.. وقد أصبح نتنياهو اليوم هو من يدير دفة أميركا.

وأشار ظريف الى تصريحات قائد الثورة بأن أميركا شكلت غرفة حرب اقتصادية ضد ايران على أمل ان تجبر إيران الى الاستسلام عبر الضغوط الاقتصادية، وصرح: بالطبع انهم يدعون ان هذه السياسة هي لتغيير سلوك الجمهورية الاسلامية، ولكن في الحقيقة إن هذه الجهود ترمي لتدمير ايران.

وأضاف: انهم (الصهاينة والاميركان) لم يحظوا بدعم واسع في هذه الجهود، ورغم ان غطرسة أميركا وعنجهيتها وضغوطها الاقتصادية التي تمارسها على الجميع، اضطرت مجموعة للتماشي، ولكن ما نشاهده ومقارنة مع السنوات الماضية، حيث كانت الدول تتسابق في فرض الحظر على ايران، فإنها اليوم تبذل جهودها لإقرار اجراءات لمواجهة الحظر.

وتابع: ان ما هو هام بالنسبة لنا، هو ان يعمل ما تبقى من اعضاء الاتفاق النووي الذين قدموا تعهدات سياسية جيدة، حيث من الضروري ان يقدموا بالتزامن مع هذه التعهدات، اجراءات ميدانية وعملية كافية.

وأردف: اننا في المجال الميداني لم نشاهد بعد اجراءات كافية من قبل الغرب والأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي بما فيهم اوروبا والصين وروسيا.

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