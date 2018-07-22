قالها القائد.. التهديدات إغلاق هرمز تعبر عن نهج النظام

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مضيق هرمز (بالانجليزية:Strait of Hormuz :‎، بالفارسية: تنگه هرمز ) أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن. يقع في منطقة الخليج الفارسي فاصلاً ما بين مياه الخليج الفارسي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر. تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان.

التسمية

سمّي المضيق بـ «هرمز» نسبتا لـ «هرمز» أحد ملوك بلاد فارس، كذلك إلى اسم الجزيرة «هرمز» الواقعة على ساحل «إقليم مكران» التابع لإيران اليوم ولبلاد فارس سابقًا، وسمّي اليوم مضيق نهر «ميتاب» التابع لإيران.

القانون الدولي

يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءاً من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.

الرئيس الاميركي المتفرعن بقرارته الظالمة وسطوته على حلفائه خاصة حكام العرب يلقي اوامره عليهم ويريد منهم تنفيذها يحذافيرها فعند خروجه الاحادي من الاتفاق النووي، تصور ان الدول الغربية سوف تتبعه وتلبي رغاباته، الا ان الدول الغربية لم تخرج من الاتفاق النووي

وفي محاولة ثانية منه طلب من الدول بعدم شراء النفط من ايران الا ان الصين وروسيا والهند اعلنوا انهم مستمرون في شراء النفط من ايران

ثم طلب ترامب من الدول عدم شراء النفط من ايران واضاف احد المسؤولين الاميركيين سوف نقلل تصدير النفط ونوصله الى الصفر ، وحول هذا الادعاء.....

روحاني: واشنطن لن تستطيع منع إيران من تصدير النفط

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة لن تستطيع خفض إيرادات بلاده من النفط إلى "الصفر" وحذر من أن هذه السياسة تنتهك كل القوانين والقواعد الدولية.

وقال روحاني إنه لا معنى للسماح للدول المجاورة بتصدير النفط وعدم السماح لإيران بذلك.

ثم جاء التأييد للروحاني من قائد الثورة الاسلامية

خامنئي: التهديدات بإغلاق هرمز تعبّر عن نهج النظام

واعلن قائد الثورة عن تأييده مواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادة «الحرس الثوري» حول إغلاق مضيق هرمز إذا ما منع تصدير النفط الإيراني، وقال إن التهديدات بإغلاق الممر الدولي «تعبر عن سياسة ونهج النظام» مطالبا الخارجية الإيرانية بمتابعة مواقف روحاني.

سلمياني يؤيد مواقف روحاني و..

قاسم سليماني: مستعدون لعرقلة صادرات النفط في منطقة الشرق الأوسط

أشاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بتهديد الرئيس حسن روحاني، بعرقلة صادرات النفط في المنطقة، حال منع مبيعات النفط الإيرانية، وقال له "أقبّل يديك على هذا.

وبعث الجنرال سليماني، للرئيس روحاني رسالة قال فيها: "ما نقلته وسائل الإعلام من تصريحاتك بأنه في حال منع إيران من تصدير النفط، فليس هناك ضمان لتصدير النفط من المنطقة برمتها، وحديثك عن موقف إيران تجاه الكيان الصهيوني، يبعث على الفخر والاعتزاز.

وأكد الجنرال سليماني أن الحرس الثوري مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية، حال قيام أمريكا بعرقلة صادرات النفط الإيرانية.

وقال قائد فيلق القدس: "هذا هو الدكتور روحاني الذي نعرفه" بعد تصريحاته الأخيرة حول النفط الإيراني".

وتابع سليماني: " أقبل يديك (روحاني) على تلك التصريحات الحكيمة التي جاءت في وقتها، وأنا في خدمتك لتطبيق أي سياسة تخدم الجمهورية الإسلامية."

وحول المشاكل التي يخلقه الاستكبار العالمي بقيادة اميركا قال اللواء باقري

النظام عرضة اليوم لأشد التهديدات وأنواع الحظر

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء 'محمد باقري'، ان نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتعرض اليوم لأشد التهديدات والهجمات والضغوط وأنواع الحظر وان تصرفات الأعداء ليست قابلة للتكهن.

'واضاف على الرغم من أن الحكومة الجائرة الحالية للولايات المتحدة لا تتحدث عن التهديدات العسكرية بصورة مباشرة، إلا أن هناك معلومات موثقة تدل على انها كانت تحاول خلال العام ونصف العام الماضي ان تحرض الجيش الأمريكي على شن ثمة هجمات، وهذا ما اعترف به المسؤولون الأمريكيون علنا'.

في المحصلة ان جيمع المسؤولي الايرانيين اكدوا ان اميركا سوف لاتنجح في سياستها ضد ايران وسوف تفشل كما فشلت في السنوات السابقة في طبس وفي الحرب العراقية عليه ايران وفي اغتيالات اركان النظام الايراني على ايدي المنافقين وفي اغتيالات علماء الذرة، وستفشل اميركا بحنكة قائد الثورة وبصمود واقتدار الشعب الايراني.