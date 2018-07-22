هل تستطيع القوات الإيرانية اغلاق مضيق هرمز ؟

العالم - ايران

وقال المصدر المطلع في حديث خاص مع مراسل قناة العالم في طهران باسل كعدة انه يمكن اغلاق مضيق هرمز بسهولة وذلك نظرا لان عرض المضيق اي المسافة المائية التي تفصل بين ساحليه ضيقة وتترواح بين الخمسين والخمسة والثلاثين كيلو مترا.

واضاف ان المنطقة العميقة في المضيق التي يمكن ان للبواخر النفطية العبور منها هي منقطة محدودة وبالتالي فإن اغراق بعض السفن في هذه المنطقة يمكن ان يمنع ويعيق حركة البواخر من المضيق.

واكد المصدر إن اغلاق المضيق ممكن وذلك بإستخدام الأسلحة التقليدية، مشيرا إلى ان الحديث عن اغلاق مضيق هرمز ربما يحمل اشارة إلى ان اي خطأ يرتكب ضد السفن النفطية الإيرانية في أي منطقة سيواجه رادا ايرانيا.

وكان الرئيس الإيراني اعلان خلال سفره الأخير إلى اوروبا انه لامعنى من صدور نفط الدول من مضيق هرمز وعدم صدور النفط الايراني وان اميركا لاتستطيع منع تصدير النفط الايراني واذا اقدمت على ذلك فسوف ترى عواقبه.

واعتبر قائد الثورة الإسلامية اية الله خامنئي تصريح روحاني تصريحا مهما يعكس سياسة وتوجهات الجمهورية الاسلامية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للبواخر النفطية حيث يمر عبره 18 مليون برميل نفط يوميا.