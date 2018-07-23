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استبعاد توجيه اي ضربة عسكرية بين ايران واميركا

استبعاد توجيه اي ضربة عسكرية بين ايران واميركا
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

إستبعد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي، "البرلمان الايراني" حشمت الله فلاحت بيشه توجيه اي ضربة عسكرية بين ايران واميركا في الوقت الراهن. 

العالم- ايران 

وقال فلاحت بيشه خلال اتصال هاتفي خاص مع مراسل قناة العالم في طهران في ظل الحرب الكلامية المتنامية بين الرئيس روحاني ونظيره الامريكي دونالد ترامب، أن تضييق الخناق على طهران اقتصاديا من خلال فرض عقوبات صارمة عليها سيكون له تأثير سلبي على المنطقة برمتها خاصة وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تربطها علاقات وطيدة مع اكثر من اربعين دولة جارة وصديقة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية.   

واكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني ان ايران من البلدان التي لها تأثير كبير على الكثير من المضايق واحد منها هو مضيق هرمز. 

 

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