يا ترامب لست المجنون الأول في اميركا انصحك بان تراجع التاريخ

العالم - ايران

وحول تغريدة الرئيس ترامب التي قال بها "الى الرئيس الايراني روحاني: إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا والا ستواجه تداعيات لم يسبق الا لقلة قليلة عبر التاريخ ان عانوا منها" اكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذوالنوري في حديث خاص مع مراسل قناة العالم في طهران ان ترامب مصاب بحالة من الجنون و الكذب التي اعتدنا عليها.

واشار ذو النوري انه قد شهدنا تهديدات كثيرة لترامب في شمال وجنوب العالم ولكن ترامب اشبه بالنمر الورقي بالنسبة لنا، وقال :"نحن نقول له (ترامب) انك لست المجنون الأول الذي تستلم زمام الأمور في اميركا، انصحك بان تراجع التاريخ لترى انه في اي ساحة حاولتم ان توجهوا ضربة لمنافع شعبنا فإن النتائج اتت عكسية وعاد الضرر عليكم".

واضاف: "هذه النتيجة يؤيدها ترامب نفسه عندما يقر بان اميركا انفقت اكثر من سبع مليارات دولار في المنطقة دون ان تحقق أي نتائج"، مؤكدا ان الشعب الإايراني اثبت عبر التاريخ انه يقف يدا واحدة في مواجهة التحديات.

روحاني: لدينا مضائق عديدة وهرمز احداها

وحول ما صرح به روحاني، في كلمة القاها بملتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية الايرانية بالخارج، الاحد، والتي قال فيها "لدينا مضائق عديدة وهرمز احداها" اكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ان الرئيس الإيراني كان يهدف للإشارة إلى ايران لديها في المنطقة والعالم سبل كثيرة يمكن ان تدافع بها عمنفسها وشعبها، وهذا الكلام غير مرتبط بالمضائق فقط ولكنه يشمل ايضا القدرات غير السياسية لليوم يمكن ان تستخدمها ايران في معادلات القدرات العالمية".

وقال ذو النوري: "لدينا حول العالم 100 نقطة مهمة جغرافيا، منها 14 معبر مائي مهمة واستراتيجية مثل مضيق برينغ في اميركا ومضيق البسفور في تركيا ومثل قناة السويس وبنما وباب المندب وجبل طارق".

واشار إلى ان ايران تملك 2 من هذه المضائق المهمة احدها هو مضيق هرمز بالإضافة إلى المرر المائي الذي يقع بين الجزر الإيرانية الثلاثة طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى، والتي تعتبر نقطة مهمة على بعد 200 كم عن الساحل في قلب الخليج الفارسي، مضيفا: انه اذا اردنا رسم خط من شرق الخليج الفارسي إلى غربه فإن المنطقة الوحيدة التي يمكن للسفن الكبيرة والمدرمات العبور منها بالتوجه لعمقها هي عبر هذا هذا الممر الواقع بين الجزل الثلاثة.

واكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني انه ضمن القانون الدولي المتعارف عليه فإن اي دولة أو جزيرة لها حدود مائية سياسية تبلغ 12 كيلو مترا، بيحث يسمح للسفن العبور من هذه الممرات المائية دون ان تلحق الضرر بالدول المالكة لهذه الحدود السياسية، وبناء على ذلك فإذا كان عبور السفن من هذه الممرات مضرا لإيران فإنه يحق لإيران ان تمنع مرور هذه الاسفن، سواء كان هذا التهديد عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا.