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رضائي مخاطب ترامب..لديك اكثر من 50 الف عسكري في مرمى رصاص ايران

رضائي مخاطب ترامب..لديك اكثر من 50 الف عسكري في مرمى رصاص ايران
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

رد الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام، "​محسن رضائي"​، على تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قائلا انت من عليه ان يحذر يا ترامب.

العالم - ايران

وقال الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ​"محسن رضائي"​، من خلال تغريدة على صفحته في تويتر، على تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قائلاً انت احذر انت ايها المجنون لانك انت من لديه اكثر 50 الف عسكري في مرمى رصاص ايران.

الجدير بالذكر ان الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، وجه رسالة الى ترامب خلال كلمته في مؤتمر رؤساء الوفود الإيرانية، مؤكداً فيها على ان ايران ليس لديها الا طريقان اما الاستسلام او المقاومة محذرا الرئيس الامريكي ترامب من أن يلعب بالنار فالحرب مع ايران هي أم كل الحروب.

فقام الرئيس الامريكي" دونالد ترامب بتوجيه تهديد الى روحاني، كاتباً في تغريدة على تويتر بالفونت العريض ، " للرئيس الإيراني روحاني: لا تهدد أبدا الولايات المتحدة مره أخرى والا ستعاني من عواقب لم يسبق لأحد ان عانى منها من قبل. نحن لم نعد البلد الذي سيقف لكلماتك المجنونة من العنف والموت. كن حذرا!.

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