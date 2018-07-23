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آملي لاريجاني مؤيدا تصريحات الرئيس روحاني..

أي تحرك اميركي غير عقلائي سيواجه برد يخلد في التاريخ

أي تحرك اميركي غير عقلائي سيواجه برد يخلد في التاريخ
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أيد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله صادق آملي لاريجاني، تصريحات الرئيس روحاني، مؤكدا بان اي تحرك اميركي غير عقلائي سيواجه بردّ من ايران يبقى خالدا في التاريخ.

العالم - ايران

وخلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية اليوم الاثنين اشار آية الله آملي لاريجاني الى تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتغطرسة والعنجهية، ردا على تصريحات الرئيس روحاني، معتبرا انها ليست بغريبة عن شخص سفيه مثل ترامب.

واشار الى اجراءات اميركا ضد الشعب الايراني على مدى العقود الماضية وقال، ان تصريحات رئيس الجمهورية بالامس تعبّر عن راي الشعب كله والدولة في الجمهورية الاسلامية، فالشعب والمسؤولون متوحدون ومتلاحمون كالجبل امام التهديدات ويدافعون عن عزتهم، ولتعلم اميركا بان اي تحرك غير عقلائي تقوم به تجاه ايران سيواجه برد يبقى خالدا في التاريخ، لذا عليهم الحذر كي لا يهددوا الشعب الايراني الابي والعزيز والمتمرس بمثل هذه التهديدات.

واعرب رئيس السلطة القضائية عن امله بان تعود اميركا الى رشدها وان تتخذ اسلوبا منطقيا وعقلانيا واضاف، ان نتيجة هذه السلوكيات هي المزيد من عزلة اميركا على الصعيد الدولي، ورغم انه من المحتمل ان تواكب بعض الدول اميركا بسبب ضغوطها الا انه لا احد يقبل بهذا السلوب وستصبح اميركا تعاني المزيد من العزلة.

الكيان الصهيوني رمز جرائم نظام الهيمنة العالمي

واعتبر رئيس السلطة القضائية الايرانية، الكيان الصهيوني رمزا لجرائم نظام الهيمنة في العالم، واضاف، انه على العالم الاسلامي وجميع الضمائر الحية في العالم دعم حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف امام الغطرسة الصهيونية.

واضاف، ان الكيان الصهيوني هو رمز كل انواع الظلم والاجرام لقوى الهيمنة العالمية ومؤشر لحقوق الانسان الاميركية في العصر الراهن.

العناصر التي ارتكبت جريمة قتل كوادر الحرس والتعبئة ستتلقى ردا حازما

واشار آية الله آملي لاريجاني الى استشهاد عدد من كوادر الحرس الثوري والتعبئة في حدود مريوان غرب ایران على يد عناصر عمیلة ومغرر بها وقال، ان العناصر التي ارتكبت هذه الجريمة والعناصر الكامنة وراء الستار تتصور بانها يمكنها من خلال القيام بمثل هذه التحركات التاثير على حركة ونهج الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة والعالم الا ان هذا التصور خاطئ تماما لان شعب بلادنا كان قد تجاوز على مر تاريخ الثورة الاسلامية مثل هذه التحركات وحتى اكبر منها دون ان تتراجع عن اهدافها حتى خطوة واحدة.

وقال، فليعلم العناصر الذين يرتكبون مثل هذه الاعمال والذين يدعمونهم من وراء الستار ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تسكت على مثل هذه الاعمال الاجرامية وسترد عليهم بكل حزم.

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