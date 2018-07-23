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بعد التغلب على كوريا الجنوبية..

المنتخب الايراني لكرة الطائرة يتصدر مجموعته

المنتخب الايراني لكرة الطائرة يتصدر مجموعته
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصدر المنتخب الايراني لكرة الطائرة لفئة الشباب المجموعة الاولى بعد تغلبه على نظيره الكوري الجنوبي ضمن مباريات الدورة الـ19 من بطولة آسيا لكرة الطائرة لفئة الشباب.

العالم - ايران

أستطاع المنتخب الايراني لكرة الطائرة للشباب أن يحتل المركز الاول للمجموعة الاولى ضمن مباريات بطولة آسيا لكرة الطائرة لفئة الشباب، وذلك بعد تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3 مقابل لاشيء (25– 22 ، 25– 21 ، 25– 19).

يذكر أن منتخب الشباب الايراني لكرة الطائرة إستطاع ان يهزم نظيره الصيني الذي تعلى عرش البطولة في العالم الماضي، في أول مباراته في بطولة أسيا للشباب بنتيجة 3 أمام لاشيء، كما أن منتخب كوريا الجنوبية لشباب بدوره سجل فوزا على نظيره الصيني بنتيجة 3-2.

سيخوض منتخب ايران الذي تصدر القائمة الاولى،  يوم الاربعاء في أول مباراته من مرحلة الخروج المغلوب لهذه البطولة، أذ أن نظيره في هذه المباراة سيحدد بعد مباراة الفريقين الصيني والكوري التي ستجرى غدا الثلاثاء.

هذا ويشار أن الدورة الـ19 من بطولة أسيا لكرة الطائرة لفئة الشباب إستهلت منذ السبت الماضي (21 منيوليو) في العاصمة البحرينية المنامة وستستمر لغاية السبت المقبل (28 من يوليو).

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