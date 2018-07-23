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مناقشة التعاون النفطي المشترك بين ايران وروسيا

مناقشة التعاون النفطي المشترك بين ايران وروسيا
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

التقي وزیر نفط ایران بیجن زنكنة امس الاثنین، بوزیر الطاقة الروسي الكساندر نفاك، وبحث الجانبان بشان التعاون الثنائي والقضایا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - ايران

وافاد مراسل 'ارنا' من موسكو، ان اللقاء بین الوزیرین الایراني والروسي جرى في مقر وزارة الطاقة الروسیة؛ مبینا ان الجانبین استعرضا في هذا اللقاء سبل تنفیذ خارطة طریق حول التعاون الثنائي في مجال الطاقة ومساهمة الشركات الروسیة النفطیة في عدد من مشاریع استخراج النفط داخل ایران؛ فضلا عن التعاون المشترك في ما یخص المشاریع البنیویة الخاصة بالغاز وایضا تعاون البلدین في اطر متعددة الاطراف لدى منظمة "اوبك" ومجموعة الدول المصدرة للغاز.

وفي تصریح له خلال اللقاء، اكد وزیر الطاقة الروسي اهمیة اللقاءات المنتظمة رفیعة المستوي بین موسكو وطهران، بهدف توفیر فرص مؤاتیة لتعزیز التعاون بین المؤسسات والشركات فی ایران روسیا.

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