مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح

العالم - مصر

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.ويغلق باب تقديم العروض في المناقصة عند الظهر بالتوقيت المحلي (الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المناقصة بعد الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي في اليوم نفسه. ويجب أن تكون الأسعار على أساس التسليم على السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

وفي مناقصتها السابقة في العاشر من يوليو تموز اشترت الهيئة 175 طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس آب.