لاريجاني: تصريحات ترامب العبثية لا تستحق الرد

العالم - ايران

جاء ذلك في الرد على تصريح النائب في مجلس الشورى الاسلامي حسين علي حاجي دليكاني الذي دعا لاريجاني للرد على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وقال يجب ان تردوا على تبجحات ترامب.

واضاف، لقد كنا نتوقع منكم بصفتكم رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان تردوا على هذه التبجحات كي لا يتصوروا بان لهم مكانة ما.

فقال لاريجاني ردا على ذلك: اننا لا نرد على اي تصريحات عبثية.

واضاف: ان التصريحات التي اطلقها ترامب لم تكن بمستوى الدبلوماسية اطلاقا.

وقال رئيس مجلس الشورى: ان هذا السيد (بومبيو) ورئيسه (ترامب) معروفان بالفساد وهما مخادعان والكل يعرفهما على الصعيد الدولي.

وتابع: ان الولايات المتحدة تعاني اليوم من فوضى دبلوماسية وهي في الواقع تتابع نهجا همجيا في الدبلوماسية.. ان الولايات المتحدة تتابع في الواقع دبلوماسية جاهلة.. وقد قال الباري تعالى في القرآن الكريم "واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" أي : إذا سفه عليهم الجهال بالسيئ ، لم يقابلوهم عليه بمثله.

وقال لاريجاني في الختام: انهم يسيئون الى انفسهم في الواقع ولا ينبغي الاهتمام بهم.