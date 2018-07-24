جاووش اوغلو: لا نواكب الحظر الاميركي ضد ايران

العالم - ايران

وابلغ اوغلو اليوم الصحفيين قوله ان: وفدا اميركيا قام بزيارة تركيا لاقناعها بمواكبة الحظر على ايران ولكننا قلنا لهم ان تركيا لا تواكب الحظر المفروض.

وبين وزير الخارجية التركي ان بلاده تقوم بشراء النفط الايراني وبشروط مناسبة وان: الاميركان يتكلمون من بعيد ويطلبون مواكبتهم في الحظر على ايران ولكننا لا نتماشى معهم.

وصرح أوغلو: اننا قلنا للوفد الاميركي ان تركيا لاتنفذ الحظر المحتمل على ايران معتبرا إياه غير صحيح وانه يتعارض والسياسة التركية مشيرا الى ان الاجراءات الاميركية ضد ايران غير صحيحة.

واجرى وفدا اميركا برئاسة مساعد وزير الخزانة الامريكي لشؤون الارهاب 'مارشال بيلينغسلي' مفاوضات مكثفة في أنقرة بشأن الحظر على ايران مع القطاع الخاص واتحاد غرف التجارة والبورصة ومسؤولي المصارف والسياسة الخارجية التركية.