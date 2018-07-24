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دبلوماسي روسي: تواجد ايران وروسيا في سوريا سيستمر..

دبلوماسي روسي: تواجد ايران وروسيا في سوريا سيستمر..
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

صرح السفير الروسي بطهران ليفان جاغاريان بان تواجد ايران وروسيا في سوريا ياتي بطلب من حكومتها الشرعية ومادامت لم تعلن خلاف ذلك، سيستمر هذا التواجد والمساعدات الاستشارية وعملية مكافحة الارهاب.

العالم - ايران

وخلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشة، اعتبر جاغاريان العلاقات البرلمانية بين البلدين بانها في مستوى عال، مرحبا بالمزيد من تطوير هذه العلاقات.

ووصف السفير الروسي العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو بالمهمة واضاف "هنالك عقبات في مسار التعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا ادت الى تباطؤ حركة هذه العلاقات" داعيا الى التعاون بين الطرفين لازالة العقبات والاسراع بالرقي بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتابع قائلا، ان التعاون بين المحافظات الايرانية والروسية يؤدي دورا مهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهنالك في هذا السياق محادثات بين مسؤولي محافظتي مازندران الايرانية وفولغوغراد الروسية من اجل المزيد من التعاون بين الجانبين.

واضاف، ان روسيا ترحب بتنمية العلاقات بين سائر المحافظات الايرانية والروسية.

وقال السفير الروسي في جانب اخر من حديثه، ان ايران وروسيا تتواجدان في سوريا بطلب من حكومتها الشرعية وما لم تعلن خلاف ذلك، سيتواصل هذا التواجد والمساعدات الاستشارية ومكافحة الارهاب في سوريا.

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