لجنة الامن القومي البرلمانية في إيران تستلم تقريرا حول الاتفاق النووي

العالم - ايران

واضاف نجفي خوشرودي، في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء، ان فترة التقرير المذكور تمتد من 16 نيسان/ ابريل لغاية 17 تموز/ يوليو الجاري.

وتابع: ان وزارة الخارجية قدمت التقرير الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية وستضعها اللجنة على جدول اعمالها قريبا.

ونوه المتحدث باسم اللجنة، ان هذا التقرير يتضمن عدة امور منها التحديات والعقبات ومتابعة مطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية ورسائل وزير الخارجية والاجتماع الطارئ للجنة الاتفاق النووي المشتركة وشكوى ايران المقدمة الى محكمة العدل الدولية.