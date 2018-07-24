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لجنة الامن القومي البرلمانية في إيران تستلم تقريرا حول الاتفاق النووي

لجنة الامن القومي البرلمانية في إيران تستلم تقريرا حول الاتفاق النووي
الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي نجفي خوشرودي ان اللجنة استلمت التقرير الدوري العاشر لمدة 3 اشهر حول مسار تنفيذ الاتفاق النووي.

العالم - ايران

واضاف نجفي خوشرودي، في تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء، ان فترة التقرير المذكور تمتد من 16 نيسان/ ابريل لغاية 17 تموز/ يوليو الجاري.

وتابع: ان وزارة الخارجية قدمت التقرير الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية وستضعها اللجنة على جدول اعمالها قريبا.

ونوه المتحدث باسم اللجنة، ان هذا التقرير يتضمن عدة امور منها التحديات والعقبات ومتابعة مطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية ورسائل وزير الخارجية والاجتماع الطارئ للجنة الاتفاق النووي المشتركة وشكوى ايران المقدمة الى محكمة العدل الدولية.

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