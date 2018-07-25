وزير الداخلية: إيران تكافح المخدرات نيابة عن العالم

العالم - إيران

وأكد وزير الداخلية في إيران عبد الرضا رحماني فضلي اليوم الأربعاء في ملتقى لرؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج، أن التداولات المالية الناجمة عن تهريب المخدرات في أوروبا يبلغ 60 مليار دولار.

وأضاف فضلي: أليس أنهم يدّعون تنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال، فلماذا لا يقدّمون حتى أقل المعلومات عن مكافحة غسيل الأموال وتداول الأموال ذات الصلة بالمخدرات.

وأشار وزير الداخلية الإيراني وهو سكرتير لجنة مكافحة المخدرات، إلى ضبط ألف و200 طن من أنواع المخدرات و 830 طناً من الأفيون خلال العام الماضي، وذلك بتنفيذ ألفي عملية من الإشتباكات بين قوات الشرطة الايرانية والمهربين.

وفي مجال الأمن الداخلي، قال وزير الداخلية: إننا في ظروف مؤاتية للغاية وليس لدينا أي مشكلة غير متوقعة في هذا الصدد. ولكن بالنظر إلى المحاولات الدولية والإقليمية لممارسة المزيد من الضغوط على إيران وبعض الأعمال العسكرية التي تنطوي على معارك حدودية مع فرض عقوبات إقتصادية، بالإضافة إلى التأثير على القضايا الإجتماعية، فمن الضروري إتخاذ تدابير جادة للتعامل مع نشاطات العدو .

وأكد وزير الداخلية الإيراني على ضرورة بذل سفراء إيران المزيد من الجهود، قائلاَ إنه يجب على مسؤولي المحافظات الحدودية وسفراء إيران في الدول المجاورة بذل جهود جادة لتفعيل وصيانة الأسواق الحدودية ووثائق التعاون مع الدول المجاورة قد تمّ إعدادها.

وأشار فضلي في ختام كلامه إلى ضرورة تسهيل شروط التعاون الإقتصادي والثقافي والسياسي مع دول المنطقة.