الحرس الثوري ینجز عملیات تطویر لـ "10 مقاتلات سوخوي 22"

العالم - إيران

وأشارت دائرة العلاقات العامة إلى إقامة مراسم إزاحة الستار عن هذه المقاتلات الیوم الأربعاء وبالتزامن مع ذكرى مولد الإمام الرضا (علیه السلام) وإلحاقها بالأسطول الجوي في سلاح جو - فضاء.

وأضاف المصدر أن هذه المراسم أقیمت برعایة القائد العام لحرس الثورة الإسلامیة اللواء "محمد علي جعفري"، وبحضور قائد سلاح جو - فضاء التابع للحرس العمید "أمیر علي حاجي زادة"، إلى جانب عدد من قادة ومسؤولین في الحرس الثوري.

وفي تصریح له بالمناسبة، أشاد اللواء جعفري بالجهود المضنية وقوة الإرادة والعزیمة الراسخة التي جسّدتها الكوادر المتخصصة في سلاح جو - فضاء للحرس الثوري والتي تكللت بهذه الإنجازات في سیاق تطویر القدرات الجویة والقتالیة لدى هذه القوة.

كما أثنى القائد العام للحرس الثوري على المواقف الثوریة لرئیس الجمهوریة الإيراني في معرض ردّه على تهدیدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً إنه لو علم الرئیس الأمریكي المتهور بمدى قدرات الحرس الثوری التي تمّ الإفصاح عن جانب منها في سلاح جو- فضاء، لما أقدم على هذه الحماقة وأدرك أن تهدیداته النفطیة أیضاً یمكن الردّ علیها بسهولة.

من جانبه، أشار العمید حاجي زادة أن طائرات سوخوي 22 تتمیز بقدرات ملاحیة عالیة المستوى وقادرة على التحلیق في علو 50 ألف قدم، مضیفاً أن الكوادر المتخصصة في سلاح جو - فضاء تمكنت من تحدیث وتطویر هذه المقاتلات وإلحاقها بالأسطول الجوي التابع للحرس الثوري.

وأضاف العميد حاجي زادة أن مقاتلات سوخوي 22 قادرة على حمل وإستخدام قنابل "سیمرغ" العنقودیة الذكیة وصواریخ جو – أرض وأرض – جو، إضافة إلى تلقي المعلومات عن بعد من الطائرات المسیرة.

وتابع العميد أنه سیتمّ قریباً تزوید طائرات سوخوي 22 بمنظومات صواریخ جو - أرض من طراز كروز والتي یبلغ مداها ألف و500 كلم .

وأكد القائد العسكري الإیراني أن سلاح جو - فضاء التابع للحرس الثوري تمكن وبفضل البارئ سبحانه وتعالى والجهود الثوریة وعزیمة كوادره المتخصصة أن یهزم أعداء الجمهوریة الإسلامیة ویحوّل ظروف التهدید والحظر إلى فرص مؤاتیة للبلاد.

وفی سیاق آخر، أشار العمید حاجي زادة إلى أنه خلال الفترة التي تعرضت فیها المدن العراقیة إلى هجمات داعش الإرهابیة، بادر سلاح جو - فضاء التابع للحرس الثوري الإيراني إلى تدریب الطیارین العراقیین في غضون 10 أیام لإستخدام طائرات سوخوي 25 وإرسالهم إلى ساحات القتال ضد هذا التنظیم الإرهابي.