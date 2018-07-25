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طائرات الحرس الثوري شاركت في عملية إطفاء الحرائق بأهوار إيران والعراق

طائرات الحرس الثوري شاركت في عملية إطفاء الحرائق بأهوار إيران والعراق
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد العمليات الجوية للقوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري العميد "شمس الدين فرزادي بور" عن مشاركة طائرات الحرس الثوري في عملية إطفاء حريق هور الهويزة في الجانب الإيراني وهور العظيم في الجانب العراقي.

العالم إيران

وأشار العميد فرزادي بور إلى إجراءات الحرس الثوري لإطفاء حريق أحراش القصب في هور الهويزة، قائلاً إنه بتاريخ 18 تموز/يوليو وإثر الإيعاز الصادر عن قائد القوة الجو فضائية للحرس الثوري فقد توجهت مروحيتان من طراز "ميل 171" مزودتان بمعدات إطفاء الحريق وكل منهما قادرة على حمل كمية  4 أطنان من المياه في كل عملية.

وأكد بأن الحريق تمّت السيطرة عليه في هور الهويزة بشكل كامل، مضيفاً أنه وفي ظل جهود القوة الجو فضائية فقد تمّت السيطرة على الحريق في هور الهويزة رغم إتساعه وليست هناك أي مشكلة في الوقت الحاضر.

وأضاف العميد أنه إثر الإجتماع مع مسؤولي لجنة إدارة الأزمة في المنطقة و مسؤولي شؤون البيئة وبعد دراسة الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية والتنسيق مع الدفاع الجوي العراقي والإيراني وصدور التراخيص اللازمة فقد بدأنا عمليات واسعة لإطفاء الحريق في هور العظيم.

وقال إن مروحيات الحرس الثوري نفّذت لغاية الآن أكثر من 70 ساعة عمليات تحليق لإطفاء الحريق في هور العظيم بالعراق، مبيناً أنه وبغية الإسراع بعملية إطفاء الحريق في هور العظيم فقد تمّ أول أمس الإثنين توجيه طائرة "إيليوشن" العسكرية التابعة للقوة الجو فضائية إلى المنطقة وهي الآن منهمكة بتنفيذ العمليات حيث تحمل في كل عملية تحليق 40 ألف لتر من الماء.

وأشار إلى أن الحريق واسع جداً في هور العظيم ونظراً للدخان الكثيف المتصاعد فإن الدخول إلى بؤرة الحريق تكتنفه صعوبات ومشاكل، وتتابع مروحيات الحرس الثوري عملية الإطفاء من القسم الجنوبي للمنطقة.

وأوضح بأن جدول الأعمال يتضمن منع إندلاع الحرائق مرة أخرى في الهور، مشيراً إلى أن طائرة إيليوشن نفّذت لغاية الآن 5 مراحل من العمليات للإسراع في عملية إطفاء الحريق.

وأعرب عن أمله بأن يتمّ في ظل الجدية التي أبداها الجانب العراقي إطفاء الحريق بالكامل خلال الأيام القليلة القادمة للحيلولة دون تداعيات الحادث على البيئة في المنطقة خلال الأعوام المقبلة.

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