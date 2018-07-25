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ثقة البرلمان لحكومة مصرية جديدة شعارها: "مصر تنطلق"

ثقة البرلمان لحكومة مصرية جديدة شعارها:
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

منح مجلس النواب المصري، الأربعاء، حكومة مصطفى مدبولي الثقة.

العالم - مصر

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي أكد فيها مدبولي التزام حكومته بملاحظات النواب على برنامج حكومته "مصر تنطلق"، واصفا إياها بـ"البناءة".

وقال مدبولي: "الفترة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة وتحسين في الخدمات من خلال توفير الخدمات، وحل مشكلات المياه والصرف الصحي والمرور، وتوفير السلع بأسعار مناسبة".

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كلف في يونيو الماضي، وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لشريف إسماعيل.

ويأتي ذلك بعد أن قدم رئيس الوزراء إسماعيل، استقالة حكومته إلى السيسي، الذي كلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وهذه الاستقالة إجراء روتيني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، بعدما أدى السيسي اليمين لفترة رئاسة ثانية في مايو الماضي.

ومصطفى مدبولي البالغ من العمر 52 عاما حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني، إدارة العمران، من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية في روتردام بهولندا.

وشغل مدبولي، منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، منذ فبراير 2014.

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