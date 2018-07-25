إيران تضبط 277 طناً من المخدرات خلال الأشهر الأربعة الماضیة

العالم - إيران

وخلال تصریح له الیوم الأربعاء، أشار هادي نجاد إلى أن إجمالي المخدرات التي ضُبطت خلال الفترة نفسها من العام (الإیراني) الماضي بلغ 262 طناً، ما یشیر إلى زیادة بنسبة 6 بالمئة في العام الحالي.

وقال مساعد لجنة مكافحة المخدرات إن مادة الأفیون المخدرة تشكّل أكبر نسبة من إجمالي المخدرات التي ضُبطت خلال الأسبوع الماضي بما یعادل 87,5 بالمئة من إجمالي هذه المخدرات.

كما أوضح أن أكبر نسبة من كمیة 277 طناً من المخدرات المضبوطة في الأشهر الأربعة الماضية تعود إلى محافظة سیستان وبلوجستان الحدودية بما یعادل 22,8 بالمئة.