وزیر الصناعة: سنحول الظروف الخاصة القائمة الى فرصة

العالم - ايران

وقال شریعتمداري في تصریح له الاربعاء خلال اجتماع للمجلس الاداري بمدینة تربت حیدریة شرق البلاد، انه في جمیع الدول یجري العمل عبر خفض قیمة العملة الوطنیة لزیادة وتیرة الصادرات والانشطة الاقتصادیة وفي ایران ایضا یمكن في ظل الاحداث الاخیرة تحویل انخفاض قیمة العملة الوطنیة الى فرصة.

واضاف، ان حجم واردات البلاد التي تشكل السلع الوسیطة لانتاج القیمة المضافة 85 بالمائة منها قد شهدت زیادة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ما یشیر الى مستقبل اقتصادي مشرق للبلاد.