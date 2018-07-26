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جماهير ليفربول تمنع محمد صلاح من مغادرة ملعب مباراة مانشستر سيتى

جماهير ليفربول تمنع محمد صلاح من مغادرة ملعب مباراة مانشستر سيتى
الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

لم يتمكن النجم المصري محمد صلاح من مغادرة أرض الملعب عقب نهاية المباراة التي جمعت بين ناديا ليفربول ومانشستر سيتي، فجر اليوم، الخميس، بالولايات المتحدة الامريكية، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، والتي انتهت بفوز ليفربول.

العالم - مصر 

وقام محمد صلاح بتلبية رغبة جماهير ليفربول التي احتشدت في مدرجات الملعب بالتوقيع على قمصان ليفربول التي كانوا يرتدوها، مما يؤكد الشعبية الجارفة التي يتمتع بها "الفرعون المصري" بين جماهير "الريدز" في مختلف أنحاء العالم.

ودار حديث باسم بين محمد صلاح ورياض محرز نجما مصر والجزائر عقب نهاية المباراة بفوز ليفربول على مانشستر سيتي بنتيجة 2 – 1

 بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 57، قبل أن يتمكن محمد صلاح من إدراك التعادل لنادي ليفربول فى الدقيقة 63، بينما تمكن ساديو ماني من تسجيل هدف ليفربول الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

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