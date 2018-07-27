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اللواء سليماني.. تهديد بتهديد ووعيد بوعيد +فيديو

الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

همدان (العالم) 2018.07.27 - وفق معادلة التهديد بالتهديد والوعيد بالوعيد تجاه الإدارة الأميركية حذر قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية اللواء قاسم سليماني الرئيس الأميركي دونالد ترامب من توجيه التهديد إلى إيران.

العالم - إيران

وأكد قائد فيلق القدس أن طهران ستفاجئه في أي مكان من حيث لا يتوقع، معتبراً أن ان تهديدات ترامب الأخيرة لا قيمة لها.

وتوعد سلمياني ترامب بأنه قد يفتح الحرب مع إيران لكن هي من تقرر إنهائها، داعياً إياه إلى أخذ العبر من الروساء الأميركيين الذين سبقوه، والاستفادة من تجاربهم، مؤكداً أن قوات فيلق القدس هي الند للقوات الأميركية.

من جانبه مساعد الشؤون التنسيقية في مقر خاتم الأنبياء العميد علي شادماني أكد أن العدو مني بالهزيمة من الشعب الإيراني في كافة الجبهات العسكرية، موضحاً أن قدرة الثورة الإسلامية قد عبرت الحدود وامتدت إلى خارج المنطقة وأن العدو بات يواجه هذه القدرة.

من جهة اخرى اعتبرت الخارجية الإيرانية، أن ما نقله السفير السعودي في واشنطن عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه مثير للسخرية ولايستحق الرد وأن الشعب الإيراني يعرف جيداً إمكانياته الكبيرة ومسؤوليه المؤتمنين، ولاتؤثر فيه التخرصات البدائية والجاهلة والأساليب البالية.

وكان السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان آل سعود اتهم في مقال نشر في صحيفة الشرق الأوسط مؤخراً، إيران بزعزعة استقرار المنطقة داعياً لمعاقبتها سياسياً واقتصادياً واتخاذ جميع الخيارات على الطاولة ضدها.

وليس بعيداً عن أجواء التهديدات المرتبطة بالاتفاق النووي، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، مقترحات الأوروبيين بأنها معقولة بشكلها العام إلا أن تفاصيل المقترحات يجب أن تتحول إلى تعليمات إجرائية قابله للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكداً أن المفاوضات مع الأوروبيين مستمرة عن طريق وزارة الخارجية الإيرانية حيث طرح الجانب الأوروبي خلالها مقترحاته الأخيرة بشأن بيع النفط وتنظيم الشؤون المصرفية وقضايا الصادرات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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