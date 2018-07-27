استثمارات هندية مرتقبة في ميناء ايراني بقيمة 85 مليون دولار

العالم- ايران

وخلال اجتماع عقد في ميناء جابهار امس الخميس قال راستاد، ان هذه الاستثمارات ستوظف من قبل شركة 'IPGL' الهندية.

واشار الى ان ميناء جابهار لا يستوجب الحجم الراهن للشحن والتفريغ وترانزيت السلع وقال، ان ميناء "الشهيد بهشتي" ستصل طاقته الاستيعابية للشحن والتفريغ الى 77 مليون طن بعد انجاز مراحل تطويره الثلاثة.

واكد بان الحاجة الاهم للميناء اليوم هي اكمال خط سكك الحديد "جابهار- زاهدان".

واوضح راستاد بانه تم ابرام 4 اتفاقيات للاستثمار بقيمة 183 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا)، في ميناء جابهار يوم امس، واضاف، ان هذه الاتفاقيات تتضمن مجالات بناء مستودعات المشتقات النفطية وجمع مخلفات السفن وبناء مستودعات "ال بي جي" وبناء مستودعات متعددة الاغراض.

وصرح بانه تم يوم امس ايضا توقيع اتفاق لانشاء مصفى بقيمة 150 مليون دولار، واضاف، انه فضلا عن هذه الاتفاقيات فقد تم وضع الحجر الاساس لاكبر محطة آلية تماما للمواد المنجمية في البلاد بميناء جابهار.