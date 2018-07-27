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1700 مشروع سياحي قيد التنفيذ في ايران

1700 مشروع سياحي قيد التنفيذ في ايران
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد رئيس الايراني ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة علي اصغر مؤنسان بان هنالك الان 1700 مشروع سياحي قيد التنفيذ في مختلف انحاء البلاد.

العالم- ايران

وفي مراسم اقيمت في مدينة اردبيل شمال غرب ايران مساء الخميس لمناسبة تكريم ذكري الشيخ صفي الدين اردبيلي، قال مؤنسان، ان المساعي مبذولة للانتهاء على الاقل من 1200 مشروع منها حتى نهاية فترة الحكومة الراهنة.

واضاف، ان عدد الفنادق من فئة 4 و 5 نجوم التي تم انشاؤها منذ بدء مهام حكومة التدبير والامل (منذ تولي الرئيس روحاني الرئاسة عام 2013)، تعادل عدد ما تم انشاؤه من هاتين الفئتين منذ بدء تاريخ انشاء الفنادق في البلاد.

وصرح بان ايران ورغم امتلاكها الكثير من نقاط الجذب السياحية والمعالم الاثرية والتاريخية العريقة الا ان القطاع السياحي لم يحقق ما يوازي ذلك، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود لاستقطاب السياح.

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