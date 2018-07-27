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اللواء جعفري يرد على تهديدات العدو العسكرية!

اللواء جعفري يرد على تهديدات العدو العسكرية!
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء محمد علي جعفري ان تهديدات العدو العسكرية ضد الجمهورية الاسلامية هي تهديدات فارغة واهية.

العالم-ايران

وقال اللواء جعفري في كلمة القاها في تجمع طلابي ضمن اشارته الى اداء حرس الثورة خلال السنوات الماضية: ان حرس الثورة كان حتى قبل عشر سنوات الماضية لديه توجهات امنية وعسكرية، ولكن من خلال الاجراء الذي اتخذه قائد الثورة الاسلامية، فان حرس الثورة اقتحم ايضا مجالات الحرب الناعمة والغزو الثقافي.

واضاف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: ان التهديدات العسكرية الاجنبية التي يطلقها الاعداء ليست جدية للغاية، ولدينا القدرة على التصدي لها.

واكد اللواء جعفري ان التهديدات العسكرية لاعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية فارغة وواهية، مضيفا: لقد مرت اربعة عقود على انتصار الثورة الاسلامية، ووصلت تهديدات وحظر الاعداء ذروتها، والتهديد الوحيد الذي يمكنهم تنفيذه عمليا هو التهديد العسكري، لانهم اذا ارادوا القيام به، فسيكلفهم ثمنا باهظا جدا، وسيربك حربهم الناعمة ايضا.

واضاف:  في السنوات الاخيرة فانه حتى التهديدات الامنية مثل فتنة العام 2013، خطط لها الاعداء الاجانب، لكنها باءت بالفشل. 

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