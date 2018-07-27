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البرلمان الايراني يوجه رسالة الى قائد الثورة بشأن مشروع  FATF

البرلمان الايراني يوجه رسالة الى قائد الثورة بشأن مشروع  FATF
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية في مجلس الشورى الاسلامي في إيران حسن نوروزي ان المجلس وجه رسالة الى قائد الثورة الاسلامية بشأن اللوائح الأربع المتعلقة بتعاون إيران مع مجموعة العمل المالي الدولية  (FATF).

العالم - ايران

وقال نوروزي في تصريح له إن توجيه هذه الرسالة جاء في ضوء الاختلاف في وجهات النظر حول رأي سماحة القائد بشأن هذا الموضوع ليصبح بامكان مجلس الشورى الاسلامي تحديد موقفه بناء على ذلك.

وحول إعادة مناقشة قرار انضمام إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية (باليرمو)، في اللجنة القضائية والقانونية البرلمانية أوضح نوروزي أن سماحة القائد أكد خلال استقباله نواب المجلس على ضرورة المصادقة على القوانين الداخلية.

وتابع قائلا ان مجلس صيانة الدستور ناقش المشروع واعاده الى المجلس لاجراء تعديلات عليه لذلك تمت دعوة خبراء الخارجية ومجلس صيانة الدستور للحضور في اجتماع اللجنة البرلمانية لاجراء التعديلات اللازمة وازالة النواقص المطروحة.

واكد ان هذه الرسالة تهدف الى دراسة هذا الموضوع والحصول على وجهة نظر سماحة القائد بشكل شفاف على أن يقوم المجلس بواجبه في هذا المجال.

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