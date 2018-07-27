قائد عسكري إيراني: نملك أقوى أسطول طائرات في المنطقة ونحن من يضع قواعد اللعبة

العالم - ايران

قال العميد "يوسفعلي قرباني" قائد الطيران في الجيش الإيراني صباح اليوم في حديث له قبل خطبة صلاة الجمعة وبالتزامن مع الذكرى السنوية لعمليات "مرصاد" التي استطاع خلالها أهالي كرمانشاه أن يذلوا المعتدين: لقد قام المنافقون والذين يسمون أنفسهم مدافعي خلق بإحراق مشفى كرمانشاه بمن فيه، الأمر الذي استنكره حتى أعداؤنا هذه الزمرة التي تدعي دفاعها عن الشعب خانت الشعب بأبشع صورة.

وذكر قائد الطيران: أن لهذه القوة اليوم أهمية ومكانة خاصة، وبالطبع فإن إطاعة ولي الأمر هي أمر أساسي في الإسلام واتباع نهج ولاية الفقيه هي أساس عملنا.

وأشار إلى لقاء قادة الجيش مع الإمام القائد بعد الزلزال الذي ضرب كرمانشاه وقال: لقد أكد قائد الثورة الاسلامية على أهمية سلاح الجو وأضاف يوسفعلي: يستطيع هذا السلاح أن يحفظ ماء الوجه. لقد كنا إلى جانب الناس في أعقاب الزلزال الذي ضرب كرمانشاه وفي أقل وقت ممكن حيث كنا نسير كل خمس دقايق طائرة مروحية.

وصرح: اليوم الأسطول الجوي الإيراني هو الأقوى في الشرق الأوسط، وبسبب القيود المفروضة علينا فقد صنعنا هذه الطائرات محليا.إننا نملك خطا وطريقة خاصة بنا ونحن جاهزون لأي عملية.

وأكد: إن العدو يخطط لنا ونحن نضع له قواعد لعبة الحرب. إن القوة الجوية بما تمتلك من صواريخ وأسلحة وكل أنواع التجهيزات هي عامل قوة يضاف إلى الجيش الإيراني وهذه القوة قادرةعلى أداء مهامها على أفضل وجه.