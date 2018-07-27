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بوتين: قضية البرنامج النووي الإيراني تخص الجميع وليس أمريكا فقط

بوتين: قضية البرنامج النووي الإيراني تخص الجميع وليس أمريكا فقط
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قضية البرنامج النووي الإيراني تخص الجميع وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

العالم - ايران

وذكر بوتين، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة عقب قمة "بريكس"، "كما هو الحال مع خطة العمل الشاملة لبرنامج النووي الإيراني، هل هو يخص فقط إيران، أو أنه يخص فقط الولايات المتحدة؟ لا طبعا. إنه يخص الكثير من الدول وكل أوروبا، والكثير غيرها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، بسبب ما أسماه "عدم التزام إيران ببنود الاتفاق". كما أعلن إعادة العمل بنظام الحظر الاقتصادي ضد طهران.

من جهة اخرى أعلن بوتين، أن روسيا لا ترفض استخدام الدولار، وتدرك مخاطر العقوبات وتحاول التقليل منها.

وقال بوتين "بالنسبة للدولار مرة أخرى. يجب علينا تقليل المخاطر، ونحن نرى ما يحدث مع هذه العقوبات ومع القيود غير الشرعية. ونحن ندرك هذه المخاطر ونحاول تقليلها".

وأكد الرئيس الروسي أن الدولار لا يزال عملة احتياطية عالمية، ولذلك روسيا لن تتخلى عنه، "واليورو لم يسمو بعد للعالمية الشاملة."

وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي، ردا على سؤال حول تقليص الاستثمارات الروسية في سندات الدين العام الأمريكية: "روسيا لن تتخلى عن الدولار… الدولار عملة احتياطية عالمية… بقدر ما، يمكن لليورو أن يسمو إليها ولكن ليس في الحجم الكامل.

وأضاف "لذلك نحن على دراية تامة بما يمثله الدولار اليوم".

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