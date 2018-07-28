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في رده على سياسة العصاو الجزرة الامريكية

طهران: لاتفاوض مع امريكا مع التهديد

طهران: لاتفاوض مع امريكا مع التهديد
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي" إن على حكومة الولايات المتحدة أن تنسى أمر التفاوض مع إيران، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني وعلى مر التاريخ قابل التهديد بالتهديد والاحترام بالاحترام المتبادل.

العالم- ايران

وقال "بهرام قاسمي"، في رد على أحدث خطابات بعض المسؤولين الأمريكيين التي حملت لغة التهديد، و الإقتراح بالتفاوض المباشر في الوقت نفسه مع إيران، إن الشعب الإيراني الشجاع والحضاري وصانع التاريخ كان على مر التاريخ وبالاعتماد على تنوعه الثقافي والذكاء والعقلانية يرد على التهديد بالهديد وعلى الاحترام بالاحترام، ولم ولن يتوانى يوماً ولو للحظة عن التصدي للإعتداءات والهيمنة والضغط في سبيل الدفاع والمحافظة على حقوق المواطنين، ووحدة أراضي البلاد واستقلالها.

كما كرر قاسمي نصحه للمسؤولين الأمريكيين بأن ينسوا أمر التفاوض مع إيران تحت وطأة التهديد وألا يكرروا تجاربهم الفاشلة السابقة.

وأضاف المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية، أن على الولايات المتحدة أن تعلم مسبقا أن العصر الحالي ليس عصر هيمنة القطب الواحد، وإن الرأي العام العالمي والصورة السلبية التي يمتلكلها لطريقة عمل الحكومة الأمريكية، تدل على التغيير والتحول العميق والكبير في الساحة الدولية، وعلى أمريكا أن تعرف حدودها ومكانتها في هذا العصر وأن تبذل المزيد من الجهد لتفهم مكانة وشأن ودور إيران في المنطقة والعالم.

وختم قاسمي بالقول: اليوم مثل الأمس وأكثر مما مضى، لا توجد أي ثقة بأقوال وأفعال رجال السياسة الأمريكيين من أجل الحوار على الطريقة الأمريكية.

 

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