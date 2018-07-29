ايران تتوج بلقب بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة

العالم - ايران

واقيمت المباراة النهائية لبطولة شباب آسيا في نسختها التاسعة عشرة التي تستضيفها البحرين مساء امس السبت، حيث تمكن منتخب شباب ايران من الحاق الهزيمة بنظيره الكوري الجنوبي بثلاث اشواط متتالية (25-22، 25-14 و25-18)، لتحرز ايران لقبها السادس وتعادل كوريا الجنوبية في عدد الالقاب القارية.

وكانت ايران قد فازت على كوريا الجنوبية في دور المجموعات ايضا بنتيجة 3-0.

يذكر ان منتخب شباب ايران فاز في مبارياته الستة التي خاضها في هذه الدورة بنتيجة 3-0 ماعدا فوزه على تايلند في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1.