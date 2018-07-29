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ايران تتوج بلقب بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة

ايران تتوج بلقب بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

تربع منتخب شباب ايران على عرش بطولة آسيا للكرة الطائرة بعد فوزه على كوريا الجنوبية باقتدار بنتيجة 3-0.

العالم - ايران

واقيمت المباراة النهائية لبطولة شباب آسيا في نسختها التاسعة عشرة التي تستضيفها البحرين مساء امس السبت، حيث تمكن منتخب شباب ايران من الحاق الهزيمة بنظيره الكوري الجنوبي بثلاث اشواط متتالية (25-22، 25-14 و25-18)، لتحرز ايران لقبها السادس وتعادل كوريا الجنوبية في عدد الالقاب القارية.

وكانت ايران قد فازت على كوريا الجنوبية في دور المجموعات ايضا بنتيجة 3-0.

يذكر ان منتخب شباب ايران فاز في مبارياته الستة التي خاضها في هذه الدورة بنتيجة 3-0 ماعدا فوزه على تايلند في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1.

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