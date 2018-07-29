وصول 19 الف حاج ايراني الى الديار المقدسة

العالم - ايران

وقال مدير العلاقات العامة في منظمة الملاحة الجوية الايرانية رضا جعفر زاده انه منذ بدء ايفاد الحجاج الايرانيين ولحد يوم الجمعة 27 تموز/ يوليو بلغ اجمالي رحلات شركة الخطوط الجوية الايرانية 48 والخطوط الجوية السعودية 24 حيث نقلتا 19 الف حاج الى الديار المقدسة.

ولفت الى ان الرحلات اقلعت من عدة مطار في المحافظات الايرانية سوى 26 رحلة من مطار الامام الخميني قرب العاصمة طهران حيث منها 18 رحلة من مطار اهواز /جنوب غرب/ و4 رحلات من مطار بوشهر / جنوب/ و4 رحلات من مطار رشت /شمال/ و5 رحلات من مطار كرمان / جنوب شرق/ و5 رحلات من مطار زنجان / شمال غرب/ و13 رحلة من مطار مشهد / شمال شرق/ .